تكنولوجيا: تسلا توقف طلبات Model S و Model X في بعض الأسواق لأنها تخفض الأسعار في أسواق أخرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على مدار الأيام الماضية، لاحظت منافذ إخبارية مثل The Driven أن تسلا لم تعد تسمح بطلبات Model S و Model X من موقع الويب، كما أنها لا تذكر سعر السيارات المذكورة على الموقع.

وبدلاً من ذلك، يطالبك أداة التهيئة عبر الإنترنت الآن بالحصول على تحديثات حول التوفر بمجرد الانتهاء من تكوين سيارتك. وتعتبر الأسواق المتأثرة هي أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايلاند. والأسواق الأخرى المجاورة، مثل هونغ كونغ وماكاو، مما يشير إلى أن هذه مشكلة في متغيرات RHD أكثر من المنطقة.

في أعقاب المنافسة المتزايدة، خفضت تسلا الأسعار بشكل كبير على عدد من طرازاتها، بما في ذلك Model S و Model X بينما لم تعلن تسلا بعد عن سبب تعليقها للطلبات على الطرازين في الأسواق المتأثرة، فإن Electrek لديها توقع بأن تسلا أزالت التسعير من الموقع تمامًا من أجل شحن الوحدات المطلوبة بالفعل بالسعر الأعلى سابقًا.

هناك سبب لهذه النظرية، لكنها قد تكون أيضًا شيئًا بسيطًا مثل تغيير تسلا لاستراتيجيتها لتلك الأسواق بسبب انخفاض الطلب وارتفاع التكاليف.

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