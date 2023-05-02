تكنولوجيا: صور حية تؤكد على تصميم هاتف Realme 11 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Realme مؤتمرها القادم في 10 من مايو للإعلان عن هواتف Realme 11 Pro وRealme 11 Pro Plus، ولقد رصد إصدار Plus في صور حية أكدت على تصميم هذا الإصدار.

شغل هاتف Realme 11 Pro Plus عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، ولقد رصد الهاتف في صور ثلاثية الأبعاد كشفت عن تصميم هذا الإصدار.

أيضاً جاءت أحدث الصور الحية اليوم عبر “Evan Blass” لتؤكد على تصميم هذا الإصدار من الجهة الأمامية والغطاء الخلفي أيضاً، حيث يضم الهاتف كاميرة بتصميم حلقي.

كما يظهر الهاتف بتصميم منحني في جانبي الشاشة، مع كاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة، بينما تتميز الكاميرة الخلفية بتصميم يحاكي حلقات oreo.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف Realme 11 Pro Plus يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 200 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة ميزة التثبيت البصري حيث تتوسط الكاميرة الرئيسية وحدة الكاميرة، بينما تأتي المستشعرات الأخرى في الجانبين.

ويظهر تصميم الهاتف بحلقة ذهبية في الكاميرة الخلفية مع شريط باللون الذهبي يتوسط الغطاء الخلفي، أيضاً يتميز الهاتف في الصور الحية باللون البيج، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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