المصرية للاتصالات تعلن تحويل عملاء الهاتف الأرضي للباقات مسبقة الدفع بدلا من الفاتورة.. تعرف على التفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن تحويل عملاء خطوط التليفون الأرضي تدريجيا إلى نظام الباقات المدفوعة مقدما بدلا من الفاتورة.

وقالت مصادر بالشركة، لموقع "مصراوي"، إن عملية التحويل تحدث بشكل جزئي في الفترة الحالية تمهيدا لتعميمها.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، سيصل للعملاء رسائل قبل انتهاء مدة الباقة بيومين لإخطارهم بضرورة التجديد، وفي حالة عدم شحن العميل رصيد الخط الأرضى سيتحول خطة لنظام "الاستقبال" لمدة 3 أيام دون التأثير على خدمات الإنترنت إذا كان متعاقداً عليها.

وفي حالة استمرار عدم الشحن سيدخل العميل فى المرحلة الثانية وهي تعليق الخدمة أو إيقافها مؤقتًا، وفي هذه المرحلة سيتم فصل خدمة الإنترنت إذا كان العميل متعاقداً عليها.

وبالنسبة للخطوط الأرضية القائمة أو القديمة سيكون السداد مقدمًا من تاريخ تحويله على النظام الجديد.

وتتنوع الباقات المدفوعة مقدما لخطوط الأرضي ما بين 20 وحتى 65 جنيها، بالإضافة إلى رسوم الاشتراك ربع السنوية.

كيف تحسب قيمة الشحن لباقتك الأساسية؟

إذا كنت ترغب في تجديد باقة WE أرضي 20 ربع السنوية على سبيل المثال والتي تحتوي على 360 دقيقة محلي ومحافظات وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ 3 شهور، فسيتم خصم الرسوم التالية:رسوم الاشتراك ربع السنوية: 60 جنيهاًضريبة القيمة المضافة 14%: 8.4 جنيهالمبلغ الاجمالي شامل الضريبة: 68.4 جنيهوبالتالي يجب إعادة شحن رصيدك بمبلغ 69 جنيهاً على الأقل.

إذا كنت ترغب في تجديد باقة WE أرضي 35 ربع السنوية على سبيل المثال والتي تحتوي على 10500 دقيقة محلي ومحافظات وWE موبايل وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ 3 شهور:رسوم الاشتراك ربع السنوية: 105 جنيهاتضريبة القيمة المضافة 14% + ضريبة جدول 8%: 16.07 جنيهالمبلغ الإجمالي: 121.07 جنيهوبالتالي يجب إعادة شحن رصيدك على الأقل بمبلغ 122 جنيهاً.