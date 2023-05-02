شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. Apple تطرح تحديث الاستجابة الأمنية السريع لأجهزة iOS وiPadOS وmacOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد اختبار النوع الجديد من إصدار البرامج خلال الأشهر القليلة الماضية على برنامج تجريبي ، أصدرت Apple أخيرًا أول تحديث عام لاستجابة الأمان السريع على الأجهزة التي تعمل بإصدارات أحدث من iOS و iPadOS و macOS، سيكون هذا هو iOS 16.4.1 و iPadOS 16.4.1 و macOS 13.3.1.

لم تنشر Apple لمرة واحدة ملاحظات الإصدار التي توضح بالتفصيل ما تم إصلاحه بتحديث معين. ومع ذلك ، أوضحت Apple ما يفعله هذا النوع من التحديث ولماذا يوجد.

هذا النوع الجديد من إصدارات البرامج متاح حاليًا لأجهزة iPhone و iPad و Mac فقط، تهدف هذه إلى تقديم تحديثات أمنية عاجلة بنفس الطريقة التي تقدم بها Google تصحيحات أمان Android للأجهزة التي تعمل بنظام Android، وبالمثل ، فإن تحديثات الاستجابة الأمنية السريعة من Apple أصغر حجمًا أيضًا، وكان حجم التحديث الذي تلقيناه على وحدة مراجعة iPhone 14 Pro 85.2 ميجابايت ، ولكن قد يكون هذا أيضًا أصغر كما هو موضح في بعض الإصدارات التجريبية السابقة.

وتدعي Apple أن هذه التحديثات يمكن أن تجلب عددًا من التحسينات الأمنية على متصفح Safari ، أو WebKit framework stack ، أو مكتبات النظام الهامة الأخرى. ومع ذلك ، فهي في الغالب جاهزة للعناية بالمسائل الأمنية الأكثر إلحاحًا مثل الثغرات التي تم الإبلاغ عنها أو الموجودة في البرية.

سيطالبك الجهاز بإعادة التشغيل لكي يتم تطبيق التحديث، عندما يتم تعيين إعدادات تحديثات البرامج على الوضع الافتراضي، ويمكن للمستخدمين أيضًا اختيار الانسحاب من هذه التحديثات الأمنية إذا رغبوا في ذلك، ويتم تشغيل هذه التحديثات افتراضيًا بعد أن يقوم المستخدم بتثبيت iOS 16.4.1 و iPadOS 16.4.1 و macOS 13.3.1 على أجهزته الخاصة.

أوضحت Apple أيضًا أن الجهاز الذي تم تحديثه مؤخرًا بتحديث استجابة الأمان السريع، سيكون له اسم أو رقم إصدار مختلف قليلاً. يمكن تحديد ذلك بحرف يظهر بعد رقم إصدار البرنامج ، كما هو الحال مع التحديث الحالي على iPhone يظهر على أنه iOS 16.4.1 (a).