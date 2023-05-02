تكنولوجيا: جوجل تشارك أول إعلان تشويقي لهاتف Pixel 7a المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت عملاق البحث أول إعلان تشويقي لهاتف الشركة المتوسط المرتقب Pixel 7a قبل الإعلان الرسمي.

ينطلق مؤتمر المطوريين السنوي لشركة جوجل Google I/O في 10 من مايو، واليوم أكدت جوجل على خططها لإطلاق هاتفها المتوسط Pixel 7a في اليوم الثاني لإنطلاق الحدث.

ولقد أكدت جوجل في إعلانها التشويقي الذي نشر على منصة تويتر اليوم على أن Pixel 7a ينطلق في Flipkart في 11 من مايو، أي في اليوم الثاني للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

ولقد رصد هاتف Pixel 7a في عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي أكدت على أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Tenso G2، كما يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، وهي ترقية كبيرة في المواصفات مقارنة بإصدار الشركة السابق، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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