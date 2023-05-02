تكنولوجيا: موتورولا تكشف النقاب عن ساعات Moto Watch 70 وWatch 200 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا اليوم عن الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية Moto Watch 70، وMoto Watch 200.

ساعة Moto Watch 200 الذكية

تتميز ساعة Moto Watch 200 بشاشة AMOLED بحجم 1.78 إنش، وحجم 45مم مع تصميم من الألومنيوم، كما تدعم الساعة الذكية معايير 5ATM لمقاومة الماء، وتأتي بمستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

أيضاً تضم الساعة الذكية مقياس للتسارع والإرتفاع، وتدعم الساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم في 28 نمط رياضي، كما تأتي بنظام GPS مدمج، ويمكن لساعة Watch 200 الذكية مزامنة البيانات مع تطبيق Google Fit وStrava.

وتنطلق ساعة Watch 200 بواجهة Moto Watch OS، وتضم ميكروفون، ومكبر صوتي لدعم إجراء المكالمات الصوتية، كما تضم الساعة الذكية بطارية بقدرة 355mAh التي توفر عمر شحن يصل إلى 14 يوم.

كما تدعم الساعة الذكية تقنية البلوتوث 5.3 LE، ومن المقرر أن تتوفر ساعة Moto Watch 200 بألوان الأسود والذهبي.

ساعة Moto Watch 70

يتميز هذا الإصدار بشاشة LCD بحجم 1.69 إنش، وتتميز الساعة الذكية بحجم 43مم، مع تصميم من سبائك الزنك، كما تدعم الساعة الذكية معايير IP67 في مقاومة الماء والغبار.

وتدعم الساعة الذكية رصد معدل ضربات القلب، وإستشعار درجة الحرارة، وأيضاً متابعة حالة المستخدم أثناء النوم، كما تدعم تتبع نشاط المستخدم في الأنماط الرياضية ذاتها المميزة لساعة Watch 200، أيضاً تأتي ساعة Moto Watch 70 الذكية مع أكثر من 100 من الأوجه.

أيضاً تتميز الساعة بدعم تقنية البلوتوث 5.0 LE، وتنطلق بنظام Moto Watch OS، وتضم بطارية بقدرة 355 mAh لعمر شحن يصل إلى 10 أيام، وتتوفر Moto Watch 70 بإختيار واحد في الألوان وهو الأسود Phantom.

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