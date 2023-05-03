شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تستضيف عرض ألعاب VR القادم فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Meta عن استضافة عرض ألعاب آخر لسماعات الرأس Quest VR في الأول من يونيو ، حسبما أعلنت الشركة وفقا لمدونة وسيتضمن الحدث "أكثر من 40 دقيقة من المحتوى، بما في ذلك إعلانات اللعبة، والمظهر الأول، والتحديثات، والعرض المسبق وما بعد العرض.

وسيحتفل العرض بمعرض ألعاب Quest السنوي الثالث لشركة Meta، وشهد حدث 2022 الذي أقيم في أبريل، بعض الألعاب الرائعة بما في ذلك Resident Evil 4 ، وOf Us VR ، وإضافة جديدة لـ Beat Saber ، وفقا لتقرير theverge.

ونأمل أن يكون لدى Meta بعض الأشياء الجيدة في المتجر للحدث ، على الرغم من أن بعض عشاق VR قد لا يزالون غير سعداء بإغلاق الشركة لـ Echo VR الذي نال استحسانًا كبيرًا .

ويبدأ العرض المسبق للحدث في الساعة 12:45 مساءً بالتوقيت الشرقي ، ويبدأ العرض الرئيسي في الساعة 1 مساءً بالتوقيت الشرقي، وستتمكن من مشاهدة الحدث على YouTube و Twitch و Facebook وداخل منصة Horizon Worlds الاجتماعية للواقع الافتراضي التابعة للشركة.

ويعد حدث Meta أحد أحداث الألعاب العديدة التي تجري في يونيو، ورغم أنه تم إلغاء E3 ولكن لا يزال هناك الكثير لنتطلع إليه ، بما في ذلك عرض Meta وأحداث Microsoft Xbox و Starfield ، وعرض Ubisoft ، و Geoff Keighley's Summer Game Fest .