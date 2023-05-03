شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية عرض سجل معدل ضربات القلب على أيفون وساعة أبل.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن القول إن Apple Watch هي أفضل جهاز يمكن ارتداؤه عندما يتعلق الأمر بتتبع صحتك ولياقتك البدنية، حيث تقيس Apple Watch معدل ضربات قلب مرتديها أثناء الراحة والمشي، ونظرًا لأن Apple Watch تأخذ قراءات الخلفية هذه بناءً على نشاط المستخدمين ، فإن الوقت بين هذه القياسات سيختلف.

وعند توفر قراءات خلفية كافية ، تحدد Apple Watch أيضًا معدل الراحة اليومي ومتوسط المشي من خلال مقارنة بيانات مقياس التسارع بقراءات معدل ضربات القلب في الخلفية، ويتم تسجيل هذه القراءات على Apple Watch الخاصة بك كتاريخ للقلب ويمكن الوصول إليها وقتما تشاء، وفيما يلي كيفية عرض سجل معدل ضربات القلب على Apple Watch:

- على Apple Watch ، انتقل إلى تطبيق Heart Rate لعرض البيانات اليومية.

- ثم سترى معدل ضربات قلبك الحالي.

- يمكنك التمرير لأسفل في Digital Crown لمعرفة معدل الراحة ومعدل المشي ومعدل ضربات القلب أثناء التمرين وبيانات استرداد معدل ضربات القلب.





سجل معدل ضربات القلب على أيفونيمكنك التحقق من سجل معدل ضربات القلب الذي سجلته Apple Watch على أيفون ، والذي يمنحك بيانات مفصلة. إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

- قم بتشغيل تطبيق Health على جهاز أيفون الخاص بك

- اضغط على علامة التبويب تصفح المتاحة في الزاوية اليمنى السفلية ، ثم حدد خيار القلب.

- سترى فئات معدل ضربات القلب المختلفة على الصفحة الرئيسية. يمكنك النقر على واحد لرؤية تاريخك.

- يمكنك أيضًا تغيير نافذة البيانات بين الساعة واليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية (H ، D ، W ، M ، Y) المتوفرة في الجزء العلوي من الشاشة.

- أخيرًا ، ستشاهد تمييزًا لمعدل ضربات القلب باتجاه الأسفل والمزيد من المعلومات حول كل نوع من بيانات معدل ضربات القلب.

ويمكن العثور على مزيد من المعلومات ، بما في ذلك Cardio Fitness ونتائج ECG وقراءات ضغط الدم وإشعارات معدلات ضربات القلب المنخفضة والمرتفعة وغير المنتظمة ، في قسم القلب الرئيسي. لعرض إحصائيات معدل ضربات القلب بمرور الوقت ، قم بالتبديل بين خيارات H و D و W و M و 6 M و Y المتوفرة في الجزء العلوي من كل فئة من فئات معدل ضربات القلب الرئيسية، ومن السهل رؤية أنماطك الإجمالية عند استخدام عرض 6 أشهر أو سنوي.