شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء: الصين ستُنزل رواد فضاء على سطح القمر بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وو ويرين، كبير مصممي برنامج استكشاف القمر الصيني، لمحطة CCTV الصينية، قبل انطلاق الفضاء الوطني للبلاد: "بحلول عام 2030 ، سيكون الشعب الصيني بالتأكيد قادرًا على وضع قدمه على سطح القمر، هذه ليست مشكلة".

وتعمل الصين بالفعل على المعدات اللازمة لهبوط رواد الفضاء على القمر، وتقوم الدولة بتطوير صاروخ من الجيل التالي لإطلاق مركبة فضائية مطورة للطاقم، بينما يجري العمل على مركبة هبوط على سطح القمر، وفقاً لموقع space.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ الجديد في رحلة تجريبية في عام 2027 ، بينما قامت المركبة الفضائية الجديدة بالفعل بمهمة غير مأهولة.

قدم وو يان شنغ، رئيس شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) ، المقاول الفضائي الرئيسي في البلاد، تسلسلًا متحركًا في وقت سابق من هذا العام يعطي انطباعًا عن الشكل الذي قد يبدو عليه الهبوط الصيني المستقبلي على سطح القمر.

البعثة التي أشار إليها وو ويرين ستسمح بإقامة قصيرة المدى على سطح القمر، ولكن الصين تتطلع أيضًا إلى بناء قاعدة دائمة، تُعرف باسم محطة أبحاث القمر الدولية، والتي من المقرر إنشاؤها في ثلاثينيات القرن الحالي.

تشمل الخطوات الأولى لهذا المشروع الطموح بعثات روبوتية إلى القطب الجنوبي للقمر لاختبار استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء أحجار تشبه الليغو من تربة القمر.

تبحث الصين أيضًا عن شركاء للمشروع ، تمامًا كما تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على الدعم لبرنامج Artemis الخاص بها.