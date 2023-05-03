شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Mastodon يسهّل على الوافدين الجدد إنشاء حساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح إنشاء حساب على Mastodon أسهل، حيث بدأت Mastodon في توجيه المستخدمين إلى mastodon.social بدلاً من مطالبتهم بالاختيار من بين آلاف الحالات.

ويسهّل Mastodon على الوافدين الجدد إنشاء حساب على المنصة.حيث أعلنت الشبكة اللامركزية يوم الاثنين أنها ستبدأ في توجيه المستخدمين الجدد لإنشاء حساب على mastodon.social بدلاً من مطالبتهم بالاختيار من بين آلاف الخوادم الأخرى على المنصة.

ولا يعني هذا التحديث أن Mastodon يسلب قدرة المستخدمين الجدد على التسجيل للحصول على حساب في مجتمع معين، سيقدم ببساطة خيارين منفصلين في صفحة التسجيل الخاصة به: "انضم إلى mastodon.social" أو "اختر الخادم الخاص بي".

ويعد خادم mastodon.social الرائد للخدمة هو الأكبر في النظام الأساسي ، ولكن تلاحظ الشبكة أنه يمكن للمستخدمين تبديل المثيلات في أي وقت.

قبل هذا التغيير، لم يكن إنشاء حساب Mastodon بسيطًا مثل مجرد إدخال بريدك الإلكتروني وإنشاء كلمة مرور، كان لدى Mastodon في الأصل المستخدمين الذين يختارون المثال أو المجتمع الذي يرغبون في أن يعيشوا حسابهم عليه، بالنسبة لأولئك الجدد على النظام الأساسي، فإن هذه الخطوة مخيفة بعض الشيء، خاصة الآن بعد أن أصبح لدى Mastodon الآن أكثر من 12000 حالة يمكن للمستخدمين الانضمام إليها، هل يجب عليك الانضمام إلى mastodon.world أو mastodon.online؟ أم يجب أن تذهب إلى شيء أكثر تركيزًا، مثل birdon.social؟

قد يكون الأمر محيرًا ومربكًا بالنسبة لمستخدم جديد للاختيار،"إذا نجحنا فقط في جذب الأشخاص الذين يهتمون بالفعل باللامركزية، فإن قدرتنا على جعل اللامركزية سائدة تصبح أصعب بكثير"ومع ذلك، قد يحبط التغيير المستخدمين الحاليين ومشغلي الخوادم الذين يرغبون في رؤية خادم واحد فقط، وأكدت أنها تظل ملتزمة بوعدها بأن تكون منصة لامركزية، والتي لا يحكمها أي كيان واحد، ومع ذلك ، يقول الرئيس التنفيذي لشركة Mastodon ، يوجين روشكو إن هذا التغيير ضروري لمساعدة "المستخدمين الجدد على تجاوز عملية الاشتراك والتفاعل بشكل أسرع مع الآخرين".

وكتب روشكو في المنشور معلنا التغيير: "نعتقد أنه من المهم أن تكون Mastodon جيدة كمنتج بمزاياها الخاصة، وليس فقط بسبب أيديولوجيتها"، "إذا نجحنا فقط في جذب الأشخاص الذين يهتمون بالفعل باللامركزية، فإن قدرتنا على جعل اللامركزية سائدة تصبح أصعب بكثير."

وبالإضافة إلى تجربة الإعداد الجديدة، تقوم Mastodon أيضًا بطرح منشورات الاقتباس وتحسين المحتوى والبحث في الملف الشخصي والمجموعات، يقول Rochko أيضًا أن المنصة تعمل على تحسين أدوات الإشراف الخاصة بها، بالإضافة إلى "إزالة الاحتكاك من الميزات اللامركزية."

وتأتي خطوة ماستودون في الوقت الذي يبدأ فيه Bluesky ، وهو بديل لامركزي على تويتر يدعمه جاك دورسي، في اكتساب القوة، في حين أن Bluesky لا تزال شبكة دعوة فقط، فقد جمعت بالفعل الآلاف من المستخدمين، بما في ذلك أعضاء بارزين مثل Twitter شخصية Dril والممثل Alexandria Ocasio-Cortez.