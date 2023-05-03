شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعمل جوجل على تحسين طريقة عمل Google Photos والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البحث أحد أكثر الميزات المفيدة التي تم التقليل من شأنها في Google Photos، حيث يمكنك البحث عن الصور التي تريدها بمجرد بحث بسيط ، ولا تحتاج إلى وضع علامة على أي كائن أو شخص أو أي شيء سابق، والآن ، قد يصبح البحث في الصور أكثر قوة.

فوفقًا لتقرير من 9to5google ، كانت جوجل تختبر بحثًا "أكثر قوة" عن الصور، وفي إصدار الويب من الصور ، لاحظ بعض المستخدمين قراءة سريعة ، "جرِّب بحثًا أكثر فعالية"، حيث يمكنك البحث باستخدام العبارات - "غروب الشمس الملون" و "حديقة هادئة" و "سندريلا".

ويمكن للمرء إضافة مصطلح وصفي إلى عنصر أو موقع ، على غرار الطريقة التي يمكن بها لمساعد جوجل فهم استفسارات اللغة الطبيعية والرد عليها، وعلاوة على ذلك ، إذا تم تصنيف شخص ما في الصور ، فيمكن للمرء البحث عن صور تحتوي على هؤلاء الأفراد في أماكن محددة بعبارات بحث مثل - "تشارلي عند جسر البوابة الذهبية" و "أليس وبوب على الشاطئ"

ويشير التقرير إلى أنه لا يتم إنشاء نتائج مطابقة عند البحث عن "غروب الشمس الملون" في Google Photos لأجهزة Android، ومع ذلك ، أظهر إصدار الويب نتائج "غروب الشمس اللوني"، وعلاوة على ذلك ، تشتمل Google Photos الآن على فئة "الأكثر صلة ببحثك" التي تنظم النتائج بناءً على مدى صلتها بالموضوع بدلاً من تاريخ التقاطها.

ووفقًا لبيان صادر عن ممثل جوجل لـ 9to5google ، تختبر الشركة باستمرار أساليب جديدة لمساعدة الأفراد في تحديد موقع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم وإعادة النظر فيها، وقال المتحدث إن هذه التجربة تهدف إلى السماح للمستخدمين بإجراء عمليات بحث أكثر تفصيلاً من شأنها تبسيط عملية تحديد موقع الصور ومقاطع الفيديو المحددة التي يبحثون عنها، والهدف هو جعل عملية البحث سهلة الاستخدام وفعالة قدر الإمكان.