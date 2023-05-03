علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تطبيق واتساب يختبر خيار لتشغيل صور GIF المتحركة تلقائيًا

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بالرغم من ان تنسيق GIF موجود على تطبيق WhatsApp، الا انه يتطلب من المستخدم النقر على الصورة لمشاهدة الرسوم المتحركة.

ومع ذلك، سيقوم إصدار WhatsApp 2.23.10.2 التجريبي لنظام Android بتغيير ذلك بشكل طفيف. فسيتم الآن تشغيل صور GIF المتحركة تلقائيًا في المرة الأولى التي يتم عرضها فيها. ولكن لن يقوم التطبيق بتشغيل الرسوم المتحركة إلا مرة واحدة. بعد ذلك، تظهر شارة “GIF” المألوفة وعليك النقر على الصورة مرة أخرى إذا كنت تريد مشاهدة الرسوم المتحركة مرة أخرى.

ربما يكون هذا أفضل، إذ ان الرسوم المتحركة التي لا نهاية لها قد تكون مزعجة بعض الشيء. على أي حال، فإن هذا التحديث سيجعل مشاركة الميمات المتحركة أكثر متعة، لذلك يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المحادثات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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