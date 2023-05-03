تكنولوجيا: تطبيق سناب شات يجلب الإعلانات إلى Spotlight و My AI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Snap في اختبار الإعلانات في Spotlight العام الماضي، لكنها ستبدأ الآن في طرحها على مستوى العالم. يمكن أن تكون الإضافة بمثابة دفعة قوية للأعمال الإعلانية في Snap، والتي تلقت نجاحًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة.

تمتلك Spotlight أكثر من 350 مليون مستخدم شهريًا وفقًا للشركة. يمكن أن تفتح إضافة الإعلانات أيضًا بعض الاحتمالات المثيرة للاهتمام للمبدعين على Spotlight إمكانية ترتيبات تقاسم الإيرادات.

على الرغم من أن Snap لم تكشف عن أي خطط من هذا القبيل في الوقت الحالي، إلا أن الشركة قامت مؤخرًا بتوسيع برامج مشاركة عائدات الإعلانات الأخرى، لذلك ليس من الصعب تخيل أن الشركة قد تفكر يومًا ما في مثل هذه الخطوة في Spotlight أيضًا.

وبشكل منفصل، تقوم Snap أيضًا بإحضار الإعلانات إلى My AI، برنامج الدردشة الآلي الذي تم طرحه مؤخرًا لجميع المستخدمين. سيكون My AI قادرًا على إظهار الروابط الدعائية مباشرةً في الدردشات مع المستخدمين. وتقول الشركة إن الروابط الإعلانية تهدف إلى أن تكون ذات صلة بالمحادثة. على سبيل المثال، قد يعرض برنامج الدردشة الآلي، الذي يمكنه بالفعل تقديم توصيات للمطاعم المحلية بناءً على خريطة Snap في التطبيق، مشاركة برعاية من مطعم محلي أو خدمة توصيل طعام ردًا على سؤال حول مكان تناول العشاء.

وبالمثل، قد تؤدي محادثة حول السفر أو ألعاب الفيديو إلى ظهور روابط إعلانية من شركة طيران أو بائع تجزئة للألعاب. تصف الشركة إعلانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بي على أنها تجربة مبكرة، لكن حقيقة أن Snap تختار جلب الإعلانات إلى برنامج الدردشة الآلي بعد وقت قصير من إطلاقه أمر جدير بالملاحظة.

وتقول الشركة إنها شهدت تفاعلًا كبيرًا مع الميزة، والتي على عكس الدردشات من صديق إلى صديق لا تحافظ على خصوصية المحادثات. لكن قرار الشركة الأخير بوضع الروبوت في مقدمة محادثات الجميع كان أيضًا مثيرًا للجدل، لذا فإن تقديم الإعلانات في هذه المرحلة قد يؤدي أيضًا إلى إيقاف تشغيل بعض المستخدمين. بغض النظر، ستكون التجربة اختبارًا مثيرًا للاهتمام لكيفية قيام شركات وسائل التواصل الاجتماعي بتحقيق الدخل من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

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