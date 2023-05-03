تكنولوجيا: ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة بمنصة LinkedIn ستكتب رسائل إلى مديري التوظيف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقوم منصة LinkedIn بتجربة ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي للباحثين عن عمل. إذ تختبر الشركة ميزة جديدة ستنشئ رسائل موجزة تشبه رسائل الغلاف يمكن للمرشحين إرسالها إلى مديري التوظيف على المنصة. وبدأت الميزة في الظهور الآن للمشتركين المميزين في الموقع.

مع التحديث، سيرى المستخدمون خيار “السماح للذكاء الاصطناعي بصياغة رسالة إلى فريق التوظيف” إلى جانب الأدوار المفتوحة على صفحة وظائف النظام الأساسي. وتعتمد الميزة على “معلومات من ملفك الشخصي، وملف تعريف مدير التوظيف، ووصف الوظيفة، والشركة محل الاهتمام” لإنشاء رسالة مخصصة، وفقًا للشركة.

في المثال المقدم من LinkedIn، تُقرأ الرسالة مثل الجمل الافتتاحية لرسالة الغلاف. ومع ذلك، من المحتمل أن تختلف الرسالة المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي التي يراها المستخدمون بناءً على كمية المعلومات الموجودة في ملفك الشخصي على LinkedIn.

تلاحظ الشركة أن التخصيص لا يزال مهمًا، وأنه يجب على المستخدمين التحقق مرة أخرى من النص وتعديله قبل إرساله.

جرب موقع LinkedIn، المملوك لشركة مايكروسوفت الشريكة لـ OpenAI، ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى. وأضافت المنصة اقتراحات الكتابة بالذكاء الاصطناعي إلى الملفات الشخصية، و المقالات التعاونية التي تستخدم أيضًا النص المكتوب بالذكاء الاصطناعي.

المصدر

اعلان





