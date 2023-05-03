شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تزيل أكثر من 43 مليون محتوى "مسىء" على فيس بوك وإنستجرام فى الهند.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لفيس بوك، أن الشركة أزالت أكثر من 38.4 مليون قطعة من المحتوى عبر 13 سياسة لفيسبوك وأكثر من 4.61 مليون جزء من المحتوى السيئ عبر 12 سياسة لـانستجرام في مارس في الهند.

ويتعين على منصات الوسائط الرقمية والاجتماعية الكبيرة ، التي تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم ، نشر تقارير امتثال شهرية وفقًا لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة لعام 2021، وفي تقريرها الشهري امتثالاً لقواعد تكنولوجيا المعلومات (إرشادات الوسيط وقواعد أخلاقيات الوسائط الرقمية) لعام 2021 ، أبرزت Meta أن أدوات معالجة تقارير المحتوى تشمل القنوات المحددة مسبقًا لانتهاكات محددة ، وتدفق الإصلاح الذاتي حيث يمكنهم تنزيل بياناتهم ، طرق لمعالجة مشكلات الحساب المخترق وما إلى ذلك.

وقالت فيس بوك :"نقيس عدد أجزاء المحتوى (مثل المنشورات أو الصور أو مقاطع الفيديو أو التعليقات) التي نتخذ إجراء بشأنها لمخالفتها لمعاييرنا. قد يشمل اتخاذ الإجراء إزالة جزء من المحتوى من Facebook أو Instagram أو تغطية الصور أو مقاطع الفيديو التي قد أن تزعج بعض الجماهير بتحذير ".

وفي التقرير الشهري ، قالت شركة التواصل الاجتماعي إنه بين 1 مارس و 31 مارس ، تلقى Facebook 7193 تقريرًا من خلال آلية التظلم الهندية، وأضافت أنه تم حل 1903 قضايا، وأضاف ميتا: "من بين 5290 تقريرًا أخرى تتطلب مراجعة متخصصة ، راجعنا المحتوى وفقًا لسياساتنا ، واتخذنا إجراءات بشأن 1300 تقرير في المجموع. تمت مراجعة التقارير المتبقية البالغ عددها 3990 ولكن ربما لم يتم اتخاذ إجراء بشأنها".

وعلى انستجرام ، تلقت الشركة 9226 بلاغًا من خلال آلية التظلم، ومن بين هذه التقارير ، قدمت الشركة أدوات للمستخدمين لحل مشكلاتهم في 4280 حالة، وقالت الشركة: "من بين التقارير الأخرى البالغ عددها 4946 التي كانت بحاجة إلى مراجعة متخصصة ، استعرضت Meta المحتوى واتخذت إجراءات بشأن 1،656 تقريرًا إجمالاً، وتمت مراجعة التقارير المتبقية البالغ عددها 3290 على Instagram ولكن ربما لم يتم اتخاذ إجراء بشأنها".