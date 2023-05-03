شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركتا Apple وGoogle تعملان معًا للحد من مطاردة AirTag للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاونت Apple و Google على مواصفات صناعية مقترحة، تهدف إلى مكافحة مخاطر السلامة المرتبطة بـ AirTags ، وأجهزة التتبع الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth حيث أعلنت الشركات الثلاثاء أن المعيار الجديد يتطلب تنفيذ "كشف وتنبيهات تتبع غير مصرح بها" عبر أجهزة Android و iOS.، حسب موقع The Verge

تسرد المواصفات المقترحة عددًا من أفضل الممارسات لمنشئي أجهزة تتبع البلوتوث، والتي من المفترض أن تساعد في منع "إساءة الاستخدام" وهى أدوات تعقب المواقع التي تعرض المستخدمين لخطر المطاردة، والمضايقات، والسرقة، كما هو موضح في المستند، حيث يجب أن "يكتشف اكتشاف التتبع الغير المرغوب فيه، وينبه الأفراد" عندما يسافر معهم متتبع منفصل عن مالكه ، كما يوفر إرشادات حول كيفية العثور على الجهاز وتعطيله،

الشركات الأخرى التي تصنع أجهزة تتبع مماثلة، بما في ذلك Tile و Chipolo و Eufy Security و Samsung و Pebblebee ، تعمل بالفعل مع المعيار المقترح.

منذ إصدار Apple's AirTag في عام 2021 ، أعرب المدافعون عن الخصوصية عن مخاوفهم بشأن سلامة الجهاز، في العام الماضي تحدثت The Verge مع Erica Olsen من الشبكة الوطنية لإنهاء العنف المنزلي، التي قالت إن أجهزة التتبع كانت مشكلة لسنوات قبل إصدار AirTag استجابت Apple من خلال تحسين تنبيهات AirTag غير المعروفة على iPhone وإنشاء تطبيق يقوم بالبحث عن أجهزة التتبع غير المرغوب فيها على Android، يقول أولسن في بيان اليوم، "ستقلل هذه المعايير الجديدة من فرص إساءة استخدام هذه التكنولوجيا وتقليل العبء على الناجين في اكتشاف أجهزة التتبع غير المرغوب فيها، نحن ممتنون لهذه الجهود ونتطلع إلى مواصلة العمل معًا لمعالجة التتبع غير المرغوب فيه وإساءة الاستخدام ".

"لقد أنشأنا AirTag وشبكة Find My بمجموعة من الميزات الاستباقية لتثبيط التتبع غير المرغوب فيه - وهو الأول من نوعه في الصناعة - ونستمر في إجراء تحسينات للمساعدة في ضمان استخدام التكنولوجيا على النحو المنشود" ، قال رون هوانغ نائب رئيس Apple من الاستشعار والاتصال، كما جاء في بيان، "تعتمد مواصفات الصناعة الجديدة هذه على إجراءات حماية AirTag ، ومن خلال التعاون مع Google يؤدي إلى خطوة مهمة إلى الأمام للمساعدة في مكافحة التتبع غير المرغوب فيه عبر iOS و Android"وتم أيضا اقتراح من Apple و Google المستخدمين إذا كان هناك متعقب بلوتوث غير معروف يسافر معهم، بغض النظر عن نوع الهاتف الذي بحوزتهم.