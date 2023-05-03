شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصير TikTok فى الولايات المتحدة غير مؤكد بعد مغادرة رئيس وحدة الثقة والأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيغادر رئيس الثقة والأمان في TikTok للولايات المتحدة، إريك هان، الشركة في 12 مايو، وفقًا لشخصين على دراية بالموضوع ومذكرة داخلية للموظفين تقول"تأتي مغادرته بينما لا يزال TikTok يحاول إبرام صفقة لتجنب حظر من قبل الحكومة الأمريكية، كان هان يقود فرق السلامة في TikTok في الولايات المتحدة لعدة سنوات، وفي ديسمبر تم تعيينه رئيسًا للثقة والأمان في TikTok US Data Security (USDS) ، وهو كيان منفصل تم إنشاؤه لإقناع الحكومة، بأنه لا ينبغي حظر التطبيق، وكان قائدًا رئيسيًا للكيان المنفصل الذي أنشأته TikTok مؤخرًا لمحاولة تجنب الحظر الأمريكيه، حسب موقع theverge.

في المذكرة الموجهة للموظفين لإعلان مغادرته، قال آندي بونيلو، المدير العام المؤقت لـ USDS ، إنه "سيتدخل لقيادة USDS T&S على أساس مؤقت" حتى "نحدد بديل إريك على المدى الطويل" عنوان Bonillo يقول بالفعل "مؤقتًا" لأن الحكومة الأمريكية لم توافق بعد على اقتراح TikTok الخاص بـ USDS وسيكون لها الكلمة الأخيرة في من يديرها.

قال بونيلو في المذكرة: "على مدى السنوات الأربع الماضية، ساعد إريك في حماية مجتمعنا في الولايات المتحدة من خلال مرحلة لا تصدق من النمو، سنظل ملتزمين بالوفاء بالتزاماتنا تجاه مجتمع TikTok -، في كل من الولايات المتحدة وحول العالم - حيث نواصل الاستثمار في الثقة والأمان كحجر زاوية لهذه الجهود."

بعد نشر هذه القصة، أرسلت المتحدثة باسم TikTok مورين شاناهان بريدًا إلكترونيًا لتقول إن دور Han ركز بشكل خاص على "الامتثال واستراتيجيات السلامة والاعتدال في المحتوى الذي يتضمن البيانات الخاصة لمستخدمي الولايات المتحدة"، المعنى الضمني هو أنه لم يكن لديه إشراف يذكر، على سبيل المثال جهود الثقة والأمان لتوصيات فيديو TikTok في الولايات المتحدة، اى انه كان يقود السياسة القانونية الأمريكية للشركة وفرق استخبارات التهديد في دوره الجديد هذا ماقالته الشركة في ديسمبر الأول .

وكتب شاناهان في رسالة البريد الإلكتروني: "خارج USDS يشرف فريق الثقة والأمان العالمي في TikTok على سياسات وعمليات وأنظمة السلامة الخاصة بالمنصة لمجتمعنا العالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة" "يقع مقر رئيس الثقة والأمان في TikTok ، في دبلن مع قادة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأيرلندا، وسنغافورة، يقوم فريق الثقة والأمان العالمي، بتطوير سياسات أمان عالمية للمنصة، ويشرف على الإشراف على المحتوى، الذي لا يتضمن بيانات المستخدمين الأمريكية الخاصة ".

يبدو مصير TikTok في الولايات المتحدة، غير مؤكد كما كان دائمًا في الوقت الحالي، حيث تحاول ولايات مثل مونتانا حظر التطبيق وقانون RESTRICT من الحزبين يحاول يشق طريقه عبر الكونغرس، أرسلت إدارة بايدن إشارات دخان تشير إلى أن اقتراح TikTok's USDS ليس كافيًا لتهدئة مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي، وأنه من المحتمل أن تطالب بالتخلص الكامل من TikTok من الشركة الصينية الأم، ByteDance. من الواضح أن الحكومة الصينية لا تحب هذه الفكرة، والتي، كما يقول المثل، تضع TikTok بين المطرقة والسندان.