شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح واجهة إكس بوكس هوم الجديدة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت Microsoft صياغة واجهة مستخدم Xbox الرئيسية الخاصة بها لتلائم صور الخلفية بشكل أفضل وتبسيط الوصول إلى الأجزاء الرئيسية من لوحة معلومات Xbox، وأوقف عملاق البرمجيات اختبارًا لواجهة مستخدم Xbox Home الشهر الماضي لإعادة صياغته ، ويبدو أن النتيجة تحسّنًا كبيرًا لمالكي Xbox، وفقا لتقرير theverge.

وتعمل واجهة مستخدم Xbox Home الجديدة على تحريك مربعات التطبيقات والألعاب إلى أسفل، لذلك هناك مساحة أكبر لرؤية الخلفية، وتم أيضًا تقليل أحجام البلاط، وهناك لعبة فنية جديدة سريعة الاستجابة ستعمل على تحديث الخلفية عندما تحوم فوق ألعاب وتطبيقات معينة.

وفى الجزء العلوى، توجد واجهة مستخدم عائمة جديدة توفر وصولاً سريعًا إلى مكتبة الألعاب والتطبيقات ومتجر Microsoft و Xbox Game Pass والبحث والإعدادات، وتعني قائمة الوصول السريع هذه أنك لست بحاجة حتى إلى التنقل في الأجزاء المعتادة من لوحة معلومات Xbox للوصول بسرعة إلى مكتبة الألعاب بأكملها.

وتختبر Microsoft واجهة مستخدم Xbox Home الجديدة هذه مع حلقات اختبار Alpha Skip-Ahead و Alpha Xbox Insider هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يتم طرحها على وحدات تحكم Xbox في الأشهر المقبلة، ويقول Ivy Krislov ، كبير مديري المنتجات الذي يقود تجارب Xbox لقد صممنا مئات الخيارات، ثم تم تحسينها باستخدام النماذج الأولية واختبارها فى النهاية بواسطة المستخدم في مختبرات الأبحاث الخاصة بنا حتى وجدنا خيارًا نأمل أن يحبه، كما إنه يوازن بين الخبرة وإمكانية الوصول والوظيفة واحتياجات مجتمعنا.