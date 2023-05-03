شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. بورصة Coinbase تطلق التبادل الدولى للعملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Coinbase Global بورصة دولية لمشتقات العملات المشفرة، حيث تتطلع الشركة إلى توسيع تواجدها العالمي وسط تصاعد التوترات بين قطاع التشفير والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة.

وقال Coinbase إن البورصة ستسمح للمستخدمين المؤسسيين في الولايات القضائية المؤهلة خارج الولايات المتحدة بالتداول في العقود الآجلة الدائمة، وفقاً لموقع gadgets360.

وتتعافى صناعة الأصول الرقمية من عدة تفجيرات في العام الماضي، بما في ذلك إفلاس بورصة العملات المشفرة FTX من Sam Bankman-Fried.

في الشهر الماضي، حذر الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase ، بريان أرمسترونج، من أن شركات العملات الرقمية سوف تتطور في "ملاذات خارجية"، ما لم توضح الولايات المتحدة وبريطانيا قواعدهما الخاصة بالصناعة بشكل أكثر وضوحًا.

قالت Coinbase ، التي دخلت في صراع مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن البلدان في جميع أنحاء العالم تطور نفسها كمراكز عملات رقمية بسبب إطار تنظيمي مسؤول.

وقالت بورصة العملات المشفرة: "نود أن نرى الولايات المتحدة تتخذ نهجًا مشابهًا بدلاً من التنظيم من خلال الإنفاذ، مما أدى إلى اتجاه مخيب للآمال لتطوير العملات المشفرة في الولايات المتحدة".