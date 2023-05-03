تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Motorola Razr 40 Ultra القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هاتف Motorola Razr 40 Ultra.

شغل هاتف Razr 40 Ultra عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تأتي أحدث التسريبات لتقدم تفاصيل أكثر حول الهاتف الصدفي القابل للطي، حيث أكدت التسريبات الجديدة على أن هذا الإصدار يضم رقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

من جانب أخر يضم الهاتف شاشة AMOLED رئيسية بمعدل تحديث 120 Hz أو قد يصل معدل التحديث إلى 144 Hz، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 1080 في 2640 بيكسل، ويضم الهاتف شاشة في الغطاء الخارجي بحجم 3.5 إنش، ودقة عرض 1056 في 1066 بيكسل.

كما تقدم موتورولا هذا الإصدار بسعة تخزين 512 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف شريحة SIM وشريحة eSIM، وتقنية NFC، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة.

ويضم هاتف Motorola Razr 40 Ultra مستشعر رئيسي Sony IMX563 بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر SK Hynix Hi1336 بدقة 13 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يضم الهاتف مستشعر سليفي OmniVision OV32B40 بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود، والأزرق، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3640 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما ينطلق الهاتف بواجهة My UX ونظام تشغيل Android 13.

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