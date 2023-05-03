تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد دعم Galaxy S23 FE بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy S23 FE المرتقب بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل.

قدمت سامسونج هاتف Galaxy S21 FE بكاميرة رئيسية بدقة 12 ميجا بيكسل ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى خطط سامسونج لدعم إصدار Galaxy S23 FE القادم بترقية في إعدادات الكاميرة الخلفية.

ولقد أوضح تقرير جديد جاء من “GalaxyClub” أن هاتف Galaxy S23 FE يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.

كما يوضح التقرير أن الكاميرة الرئيسية في هاتف Galaxy S23 FE هي الكاميرة ذاتها المستخدمة في هواتف Galaxy S22 وGalaxy S23.

من جانب أخر لم يؤكد التقرير على عدد المستشعرات التي تدعم هاتف S23 FE، أو عن تفاصيل مواصفات كاميرة السليفي في هذا الإصدار.

ولقد جاء S21 FE بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، بينما جاءت كاميرة السليفي في هاتف Galaxy S22 بدقة 10 ميجا بيكسل، كما تميز هاتف Galaxy S23 بكاميرة سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل.

أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy S23 FE يأتي برقاقة معالج Exynos 2200، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

ويتوفر الهاتف بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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