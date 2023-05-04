تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Nokia XR21 بتصميم يدعم مقاومة أعلى ومعايير IP69K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة نوكيا التجارية عن هاتف Nokia XR21 الذي يأتي بمقاومة أعلى ويدعم معايير IP69K، وينطلق بسعر 499 جنيه إسترليني.

يتميز هاتف Nokia XR21 بشاشة IPS LCD بحجم 6.49 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، أيضاً تأتي شاشة الهاتف بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus، ويمكن للشاشة أن تدعم الإستجابة عند اللمس مع القفازات أو اليد الرطبة.

كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 695، ويتوفر بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت.

أيضاً يأتي هاتف Nokia XR21 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.2، وتأتي كاميرة السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.5.

كما ينطلق هاتف XR21 بتصميم يدعم معايير MIL-STD-810H العسكرية لتصميم أكثر مقاومة، مع دعم معايير IP69K لمقاومة الأتربة والماء، كما يدعم الهاتف مقاومة الضغط المرتفع والحرارة المرتفعة.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4800 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، ومن المقرر أن يتوفر بألوان الأخضر والأسود بسعر 499 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.

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