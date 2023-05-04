شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعيد الوصول المجانى لواجهة برمجة التطبيقات لتنبيهات الطوارئ والطقس والنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الشبكة الاجتماعية تويتر الوصول المجاني إلى إطار عمل برمجة التطبيقات للخدمات الحكومية التي تم التحقق منها والمملوكة ملكية عامة والتي تستخدم الأداة "لأغراض حرجة" مثل إشعارات الطوارئ وتحديثات النقل وتنبيهات الطقس.

ويأتى ذلك بعد أن تسبب قرار Twitter بإغلاق API المجاني في بعض المشاكل للمؤسسات العامة التي تعتمد على الوظيفة، وفقا لتقرير engadget.

وفى غير الحكومات والخدمات العامة حددت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة استراتيجية تسعير من ثلاث مستويات لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها في مارس.

عادةً يقتصر الوصول المجاني على برامج الروبوت والمختبرين الذين يحتاجون فقط إلى كتابة منشورات، و يسمح فقط بـ 1500 تغريدة شهريًا ومعرف تطبيق واحد ، والذي يمكن أن يكون مقيدًا لمنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى تحديثات متكررة، وتبلغ تكلفة الوصول الأساسي 100 دولار شهريًا مع وجود حدود قصوى ثابتة للتغريدات، بينما يتعين على الشركات استخدام مستويات متعددة على مستوى المؤسسة لتلبية احتياجاتهم ويمكن أن تكلف هذه عشرات الآلاف من الدولارات شهريًا.

وحطم الإغلاق العديد من التطبيقات والخدمات التي اعتمدت على واجهة برمجة التطبيقات المجانية للمشاركة وتدفق المحتوى ، مثل قارئ Flipboard، كما خلقت مشكلات للمطورين المستعدين للدفع مقابل الوصول، بما في ذلك Echobox بينما حذر موقع Twitter من أن قطع الطريق على وشك الحدوث في مرحلة ما، إلا أنه لم يخطر للعملاء بالتوقيت الدقيق ولم يفعل الكثير لشرح التأثير.

وواجهت الخدمات الحكومية معاناة إضافية وقالت هيئة النقل الحضرية في مدينة نيويورك إنها ستتوقف عن نشر تنبيهات الخدمة على تويتر بعد أن واجهت رسومًا قدرها 50 ألف دولار شهريًا للوصول إليها، وسحبت Microsoft أيضًا Twitter من أداة الوسائط الاجتماعية الخاصة بها للمعلنين، وقامت بتعطيل مشاركة لقطة شاشة Twitter للاعبين في Windows و Xbox.

وقام Twitter تحت قيادة Elon Musk بتضييق الخناق على الوظائف المجانية سابقًا في محاولة للتحكم في المزيد من التجربة وتحويل المزيد من إيراداته إلى الاشتراكات، ولقد حظرت عملاء الطرف الثالث على سبيل المثال وتطلبت عضوية زرقاء لبعض علامات الاختيار التي تم التحقق منها، وهذه الخطوة الأخيرة هي اعتراف بأن الاستراتيجية تخلق مشاكل خاصة للحكومات الحريصة على توفير المعلومات الحيوية من خلال أكبر عدد ممكن من القنوات.