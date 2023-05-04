شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تأخذ لقطات شاشة سهلة سريعة على جهاز iPhone الخاص بك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخذ لقطات للشاشة من هاتفك وتكون سهلة وسريعة الاستخدام يمكنها أن تساعدك فى استخدامها فى أكثر من مجال، وأهمها لتوضح كيفية استخدام تطبيق جديد، أو يمكنك استخدامها لإرسال لقطة لرسالة الخطأ الغريبة تلك إلى قسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك، وكذلك يمكنك استخدامها لالتقاط التغريدات - الخاصة بك أو الخاصة بشخص آخر - قبل أن تختفي أسفل ثقب الحذف الأسود، وفقا لتقرير theverge.

وإذا كنت تستخدم جهاز iPhone ، فستجد أن التقاط لقطة شاشة عملية بسيطة تختلف قليلاً باختلاف نوع الهاتف، اعتمادًا على ما إذا كنت تستخدم طراز iPhone حديثًا أو جهازًا أقدم به زر الصفحة الرئيسية (مثل iPhone SE أو iPhone 8).

وفيما يلى تعرف فى خطوات على كيفية التقاط الشاشة وفقا لنوع الهاتف:

• إذا كنت تستخدم جهاز iPhone حديثًا بدون زر الصفحة الرئيسية، فاضغط على الزر الجانبي وزر رفع الصوت في آنٍ واحد.

• إذا كان لديك iPhone به زر الصفحة الرئيسية، فاضغط على الزر الجانبي وزر الصفحة الرئيسية بدلاً من ذلك.

• ستحصل على صورة مصغرة للشاشة في الزاوية اليسرى السفلية.

• اضغط على الصورة لتكبيرها تتيح لك الرموز الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى حذفها أو مشاركتها، وستكون هناك أيضًا أدوات تحرير أدناه تتيح لك إضافة ميزات بارزة أو ترميزها اضغط فوق علامة الجمع في الزاوية اليمنى السفلية، ويمكنك إضافة نص أو توقيع أو أسهم أو أشكال مختلفة، وإذا كنت قد التقطت أكثر من لقطة شاشة واحدة ، فيمكنك تعديل كل منها على حدة.

• عند الانتهاء، اضغط فوق تم في الزاوية العلوية اليسرى، ويمكنك حفظ الصورة في الصور أو الملفات أو ملاحظة سريعة ، ويمكنك أيضًا نسخ جميع لقطات الشاشة وحذفها أو حذفها فقط.