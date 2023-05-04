شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تغيير نغمة رنين واتساب للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أجهزة iPhone، لا يمكن اختيار نغمات غير تلك المتوفرة داخل واتساب، ويمكنك تغيير نغمة الرنين التي تصدر عندما يكون التطبيق مغلقًا من خلال إعدادات واتساب و الإشعارات.

في أنظمة التشغيل iOS 12، ومن خلال خاصية دمج المكالمات من جهات خارجية، فإن النغمات المستخدمة لمكالمات واتساب الصوتية تكون هي نفسها النغمات التي تحددها أنت في معلومات جهة الاتصال داخل تطبيق "جهات الاتصال" بهاتفك.

اتبع التعليمات التالية لتخصيص نغمة لمكالمات واتساب الصوتية على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS 12:

1. افتح تطبيق "جهات الاتصال" في هاتف iPhone‏.

2. انقر على جهة الاتصال التي تريد تخصيص نغمة لها.

3. انقر على تعديل في أعلى يسار الشاشة.

4. اختر إحدى النغمات.

5. أعِد تشغيل هاتفك iPhone‏.