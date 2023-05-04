شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مميزات التحديث الجديد لتطبيق VLC على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح VLC ، مشغل الوسائط المتعددة الشهير مفتوح المصدر، تحديثًا لتطبيقه على iPhone ، مع تقديم العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك واجهة المستخدم المعاد تصميمها، إلى جانب دعم Apple CarPlay، مع التحديث الأخير، يمكن الآن الوصول إلى التطبيق عبر منصة CarPlay من Apple أيضًا.

وسيسمح للمستخدمين بالوصول بسهولة إلى الملفات الصوتية دون استخدام iPhone أثناء القيادة، آخر تحديث متاح للتنزيل عبر App Store دون أي تكلفة إضافية، ولقد أضاف أيضًا المزيد من الخيارات لفرز مكتبة الوسائط.

وفقًا للتفاصيل المتوفرة في App Store ، يوفر الإصدار الجديد 3.4.0 من VLC دعمًا لـ Apple CarPlay ، والذي سيتيح للمستخدمين الوصول إلى مكتبة الصوت الخاصة بهم، ودفق المحتوى، وإنشاء قوائم التشغيل وإدارتها ، من بين مهام أخرى، بالإضافة إلى ذلك ، فقد أدخلت أيضًا واجهة مستخدم جديدة لتشغيل الصوت، والألبومات ، والحلقات إلى مكتبة الوسائط ، ودعم الإشارات المرجعية ، والمزيد.

لقد حسن أيضًا عرض محتوى المكتبة وخوارزمية التشغيل العشوائي، ويشير آخر تحديث للتطبيق أيضًا إلى تشغيل الوسائط حاليًا في المكتبة ويضيف المزيد من الخيارات لفرز مكتبة الوسائط، علاوة على ذلك ، يضيف التحديث الأخير لـ VLC دعمًا لـ Handoff ، مما يتيح للمستخدمين التبديل بين أجهزة iPhone و iPad و Mac ومواصلة استخدام التطبيق.

يمكن للمستخدمين الانتقال إلى App Store ، والبحث عن تطبيق VLC ، وتثبيت أحدث إصدار.

يعرض Apple CarPlay شاشة رئيسية ودرج تطبيقات للوصول إلى التطبيقات المفيدة المتوفرة على النظام الأساسي بما في ذلك خدمات بث الموسيقى وتطبيقات الملاحة وطالب هاتفك أثناء القيادة.

يعرض أيضًا المعلومات الأساسية مثل قوة شبكة الهاتف المحمول والاتصال ومستوى بطارية هاتفك الذكي والوقت والطقس في الموقع الحالي، ويتم أيضًا دعم العديد من التطبيقات الأخرى مثل منصات المراسلة والتقويمات والأخبار وتطبيقات البث الصوتي.