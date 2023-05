شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية إزالة MyAI من Snapchat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الشهر الماضي، طرح Snapchat برنامج الدردشة الجديد الخاص به، المسمى "My AI" لجميع مستخدميه.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي إن الخدمة التي تدعمها ChatGPT ستكون "روبوت محادثة تجريبيًا وودودًا" مصممًا ليكون "صديقًا شخصيًا". كان الذكاء الاصطناعي الخاص بى متاحًا في الأصل فقط للمشتركين المدفوعين في Snapchat البالغ عددهم ثلاثة ملايين - لكن الشركة أعلنت في مؤتمرها السنوي للمطورين أنه سيتم طرحه لجميع مستخدمي التطبيق البالغ عددهم 750 مليون مستخدم شهريًا مجانًا حسب هذا ما تم نشره على موقع METRO .

وعلى غرار ChatGPT، ومن خلاله يمكن للمستخدمين طرح أسئلة واقعية حول "My AI" وطلب محتوى إبداعي وإجراء محادثات متبادلة مع الخدمة ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف بشأن كون My AI من مستخدمي Snapchat الشباب غير المناسبين عندما تم إصداره في الأصل في مارس،ولكن أثار المستخدمون أيضًا مخاوف بشأن معرفة منظمة العفو الدولية لموقعهم وإنكارها ولكن في الوقت الحالي، لا يمكنك إزالة My AI إلا إذا دفعت مقابل Snapchat +. في العموم يحصل مشتركو Snapchat + على وصول مبكر إلى ميزات My AI الجديدة ، ولديهم القدرة على إلغاء تثبيت My AI أو إزالته من خلاصة الدردشة الخاصة بهم ، وفقًا لموقع الشركة على الويب.

ولكيفيه إزالة My AI من موجز الدردشة الخاص بك قم بالخطوات التالية:

1-اسحب لليمين من شاشة الكاميرا للانتقال إلى شاشة الدردشة.

2-اضغط مع الاستمرار علىMy AI.

3-اضغط على "إعدادات الدردشة.

"4-اضغط على "مسح من خلاصة الدردشة".

ويمكنك إتباع خطوات أخرى وهي:

* اضغط على زر ⚙️ في شاشة الملف الشخصي لفتح الإعدادات.

* مرر لأسفل إلى "عناصر التحكم في الخصوصية" وانقر على "مسح البيانات.

* اضغط على "محو المحادثات.

* اضغط على "x" بجوار My AI لإزالة المحادثة من خلاصتك.