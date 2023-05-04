شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 1.60% خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت العملة المشفرة الأغلى ثمناً "البيتكوين" من تحقيق ربح ضئيل بنسبة 1.60% اليوم الخميس 4 مايو، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة تداول البيتكوين 28،986 دولارًا في كل من البورصات الوطنية والدولية، في الـ 24 ساعة الماضية ، نمت قيمة البيتكوين بمقدار 528 دولارًا.

وارتفع سعر إيثر بنسبة 1.90 % اليوم الخميس ليتداول عند 1،898 دولارًا، وارتفعت قيمة إيثر بمقدار 38 دولارًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويأتي النمو الصغير لمعظم العملات الرقمية على خلفية ارتفاع آخر في سعر الفائدة الذي أعلنته الولايات المتحدة في 3 مايو لمحاربة التضخم هناك.

صرح راجاغوبال مينون ، نائب رئيس WazirX لـ Gadgets 360 "تعافت عملة البيتكوين بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويشير الاستراتيجيون إلى أن الأزمة المصرفية الحالية في الولايات المتحدة تعزز أسعار العملات المشفرة حيث يلوح في الأفق فشل محتمل آخر للبنك، سيراقب المستثمرون أيضًا تأثير أرقام التوظيف في الولايات المتحدة يوم الجمعة على العملات المشفرة ".

ونما سوق التشفير الكلي بنسبة 1.65% في الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap ، بلغ تقييم قطاع التشفير 1.65 تريليون دولار.

يعتقد المطلعون على الصناعة أن سوق العملات المشفرة سوف ينمو فقط في الأيام المقبلة، لا سيما بسبب الاضطرابات المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة وبيانات الوظائف الأضعف من المتوقع هناك.

علاوة على ذلك، ارتفع معدل تجزئة Bitcoin للتو إلى 439 exahashes في الثانية، وتجاوز عدد المعاملات التي تمت معالجتها على Bitcoin blockchain في يوم واحد 682،000، مما يدل على قوة الشبكة واستقرارها، والاعتماد المتزايد على Bitcoin في حالات الاستخدام المختلفة وفقاً لموقع لـ Gadgets 360.