شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية تتخذ إجراء ضد "ميتا" لفشلها فى حماية خصوصية الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الهيئة التنظيمية إن الشركة فشلت في الامتثال الكامل لأمر الخصوصية لعام 2020، وفقاً لموقع albayan.
وقال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك في اللجنة: "لقد انتهكت فيسبوك مرارا وعود الخصوصية الخاصة بها. لقد عرض تهور الشركة المستخدمين الشباب للخطر، وتحتاج فيسبوك إلى الإجابة عن إخفاقاتها".
كما سيتم منع "ميتا" من الاستفادة من البيانات التي تجمعها من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
وانتقدت ميتا في بيان الخطط ووصفتها بأنها "حيلة سياسية" وقالت إنها "ستحارب بقوة هذا الإجراء وتتوقع أن تنتصر".
ووصفت لجنة التجارة الاتحادية إجراء يوم الأربعاء بأنه "خطوة أولى" في عملية طويلة على الأرجح. ومنحت اللجنة ميتا 30 يوما للرد على تحقيقها.
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