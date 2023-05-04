شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد مشكلات تويتر.. جوجل تطرح العلامة الزررقاء لـ Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح Google ميزة Gmail التي تهدف إلى مساعدتك في معرفة ما إذا كان المرسل أصليًا أم أنه قد يكون محتالًا، عندما تتلقى بريدًا إلكترونيًا من شركة تحققت من هويتها، سترى علامة اختيار زرقاء بجوار اسمها في صندوق الوارد الخاص بك.

وتحديث علامة الاختيار هو أحدث تطبيق من Google لمؤشرات العلامة التجارية لتقنية تحديد الرسائل (BIMI)، بدأت Google في اختبار BIMI في Gmail في عام 2020 في البداية، مكنت العلامات التجارية التي تم تسجيلها في BIMI من تضمين الشعارات المصادق عليها في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، ربما يكون العلامة الزرقاء مؤشرًا أكثر وضوحًا على أن المرسل شرعي، وفقاً لوقع engadget.

وعند تحريك مؤشر الماوس فوق علامة الاختيار الزرقاء في Gmail، سترى نافذة منبثقة نصها "لقد تحقق مرسل هذا البريد الإلكتروني من ملكيته [تم إرسال النطاق من] والشعار الموجود في صورة الملف الشخصي، وتتضمن النافذة المنبثقة ارتباطًا يوجهك إلى صفحة بها مزيد من المعلومات.

كتب Google في منشور بالمدونة: "تساعد المصادقة القوية للبريد الإلكتروني المستخدمين وأنظمة أمان البريد الإلكتروني على التعرف على الرسائل غير المرغوب فيها وإيقافها، كما تمكّن المرسلين من تعزيز ثقة علامتهم التجارية، ويؤدي هذا إلى زيادة الثقة في مصادر البريد الإلكتروني ويمنح القراء تجربة غامرة، مما يؤدي إلى إنشاء نظام بريد إلكتروني أفضل للجميع".

يجب أن تكون الميزة متاحة لجميع المستخدمين بحلول نهاية الأسبوع، بينما يمكن لمسؤولي مساحة العمل المساعدة في إعداد BIMI لشركتهم.