شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد مشكلات تويتر.. جوجل تطرح العلامة الزررقاء لـ Gmail والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تطرح Google ميزة Gmail التي تهدف إلى مساعدتك في معرفة ما إذا كان المرسل أصليًا أم أنه قد يكون محتالًا، عندما تتلقى بريدًا إلكترونيًا من شركة تحققت من هويتها، سترى علامة اختيار زرقاء بجوار اسمها في صندوق الوارد الخاص بك.
وعند تحريك مؤشر الماوس فوق علامة الاختيار الزرقاء في Gmail، سترى نافذة منبثقة نصها "لقد تحقق مرسل هذا البريد الإلكتروني من ملكيته [تم إرسال النطاق من] والشعار الموجود في صورة الملف الشخصي، وتتضمن النافذة المنبثقة ارتباطًا يوجهك إلى صفحة بها مزيد من المعلومات.
يجب أن تكون الميزة متاحة لجميع المستخدمين بحلول نهاية الأسبوع، بينما يمكن لمسؤولي مساحة العمل المساعدة في إعداد BIMI لشركتهم.
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