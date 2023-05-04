تكنولوجيا: Panasonic تعلن عن سماعات RZ-B310W وRZ-B110W اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Panasonic رسمياً عن الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية RZ-B310W وRZ-B110W بتصميم يدعم التخصيص، مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

طورت باناسونيك الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية بتصميم يدعم التثبيت داخل الأذن بإحكام، كما تنطلق السماعات باللون الأسود.

وتتميز سماعة RZ-B310W بتصميم بزواية مميزة بإنحناء أكثر مقارنة بسماعة RZ-B110W اللاسلكية، كما تضم محرك 10مم، وتنطلق بتقنية Panasonic XBS لتحسين جودة الصوتيات.

أيضاً تأتي سماعة RZ-B110W بمعايير IPX4 لمقاومة الماء والأتربة، لذا يمكن إرتداء السماعة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية.

ويأتي هذا الإصدار بعمر شحن يصل إلى 26 ساعة من التشغيل مع الحافظة، أو 6 ساعات من التشغيل للسماعة بشكل مستقل، وتدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB C، كما تدعم سماعة RZ-B110W مساعد جوجل الرقمي ومساعد Siri لإلقاء الأوامر الصوتية.

من جانب أخر تأتي سماعة RZ-B310W بميزة إلغاء الضوضاء الهجينة، مع ميكروفونات خارجية وداخلية، ويأتي النموذج المميز بإلغاء الضوضاء النشطة بعمر شحن يصل إلى 16 ساعة من التشغيل، أو 5.5 ساعة من السماعة فقط، مع 10.5 ساعة إضافية من الحافظة التي تضم منفذ USB C.

وتدعم السماعة مساعد جوجل الرقمي وأيضاً مساعد Siri لإلقاء الأوامر الصوتية، وتأتي سماعة Panasonic RZ-B310W بسعر 100 دولار، بينما تأتي سماعة RZ-B110W بسعر 60 دولار، وتدعم السماعات تقنية البلوتوث 5.3.

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