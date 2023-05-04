تكنولوجيا: صور حية لهاتف HTC U23 Pro 5G المرتقب بكاميرة رئيسية 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة HTC لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة HTC U23 Pro 5G، ولقد رصدت صور حية توضح تصميم الهاتف.

تؤكد التسريبات المصورة الحية على دعم هاتف HTC U23 Pro 5G المتوسط بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، مع ميزة التثبيت البصري.

أيضاً يأتي هاتف HTC U23 Pro برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وتوضح الصور المسربة أن الهاتف يأتي أيضاً بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4600 mAh، ومن المتوقع أن يتوفر باثنان من الإختيارات في السعة التخزينية.

كما يتميز U23 Pro بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة.

ولقد رصد HTC U23 Pro في منصة Geekbench بنظام تشغيل Android 13، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر

اعلان





