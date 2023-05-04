تكنولوجيا: AMD تعلن عن رقاقات Ryzen 7040U الجديدة بآداء يتخطى إصدارات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AMD اليوم رسمياً عن 4 رقاقات Ryzen 7040U جديدة التي ترتكز على معمارية Zen 4، وكرت الشاشة RDNA3.

طورت AMD رقاقات Ryzen 7040U لدعم أجهزة الحاسب المميزة بتصميم نحيف وخفيف، كما تؤكد الشركة على أن آداء الرقاقات يتخطى إصدارات إنتل وابل المنافسة.

وتتضمن الإصدارات الجديدة رقاقة AMD Ryzen 7 7840U التي تأتي بكرت الشاشة المدمج Radeon 780M، و Ryzen AI بمعمارية XDNA.

ولقد كشفت AMD النقاب عن معالجات AMD Ryzen 7040U في فعاليات CES دون أن توضح تفاصيل مواصفات المعالجات الجديدة، بينما تقدم اليوم تفاصيل دقيقة حول مواصفات وآداء المعالجات التي تعرف برمز “Phoenix”.

وتتضمن الإصدارات الجديدة Ryzen 7 7840U وRyzen 5 7640U وRyzen 5 7540U وأيضاً Ryzen 3 7440U، ويشير حرف U إلى دعم الرقاقات TDP من 15-30W.

أيضاً ترتكز الرقاقات على معمارية RDNA3 في كرت شاشة Radeon 780M، ولقد تم مقارنة رقاقة معالج Ryzen 7 7840U بإصدار إنتل Core i7-1360p من سلسلة Raptor Lake، حيث يقدم إصدار AMD آداء أعلى بنسبة 29% والذي يصل إلى نسبة 128% في المهام المكثفة.

كما تؤكد AMD على أن الرقاقة تقدم آداء أسرع من 5% إلى 75% مقارنة برقاقة Apple M2 التي تدعم جهاز MacBook Pro المميز بحجم 13 إنش.

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