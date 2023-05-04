تكنولوجيا: رصد هاتف Vivo X90S في منصة جوجل بلاي برقاقة Dimensity 9200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Vivo X90S، ولقد رصد الهاتف في منصة جوجل بلاي التي أوضحت بعض تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

وتوضح التسريبات أن هاتف Vivo X90S يأتي برقاقة معالج Dimensity 9200، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما يرتكز الهاتف على نظام تشغيل Android 13.

أيضاً سجل الهاتف في منصة جوجل بلاي بنموذج رقم V2241A، كما تظهر الصور الرسمية للهاتف في التسريبات، والتي تؤكد على تصميم Vivo X90S الذي يتميز بإطارات نحيفة في جميع الإتجاهات.

كما تكشف الصور الرسمية عن تصميم الكاميرة الأمامية للهاتف التي تأتي في ثقب يتوسط الشاشة، إلا أن الصور الرسمية لا توضح التصميم المميز للهاتف من الجهة الخلفية.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هاتف Vivo X90S يأتي برقاقة معالج Dimensity 9200 Plus التي يعلن عنها بشكل رسمي في 10 من مايو، لذا نترقب الإعلان الرسمي لتأكيد مواصفات الهاتف.

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