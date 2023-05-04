تكنولوجيا: Realme تدعم هاتف Realme 11 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Realme مؤتمرها القادم في 10 من مايو للإعلان الرسمي عن سلسلة Realme 11، ولقد أكدت الشركة بشكل رسمي على دعم هاتف Realme 11 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل.

تقدم Realme قريباً سلسلة Realme 11 التي تتضمن الإصدار الرئيسي وإصدار Realme 11 Pro إلى جانب Realme 11 Pro Plus.

ولقد بدأت الشركة مؤخراً في نشر الإعلانات التشويقية التي تكشف عن بعض من تفاصيل مواصفات السلسلة القادمة.

أيضاً جاءت التفاصيل الجديدة حول هاتف Realme 11 Pro Plus عبر “Xu Qi Chase” مدير التسويق لشركة Realme، ولقد أكد في هذه التفاصيل على أن سلسلة Realme 11 تتضمن مستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يقدم في أعلى إصدار من السلسلة.

كما تؤكد التفاصيل على أن كاميرة الهاتف ستأتي بميزة التكبير lossless، على يدعم تطبيق الكاميرة أزرار للتكبير من مرتين إلى 4 مرات.

ومن المقرر أن يضم هاتف Realme 11 Pro Plus شاشة OLED منحنية بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تتميز الشاشة بعمق 10بت، وتدعم معدل تحديث 120Hz، وتعتيم 2160Hz PWM.

أيضاً تتميز الكاميرة الخلفية في الهاتف بتصميم دائري، مع غطاء خلفي مميز بتصميم جلدي faux، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 7050.

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