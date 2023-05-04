تكنولوجيا: صور حية لهاتف Poco F5 قبل الإعلان الرسمي في 9 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Poco في 9 من شهر مايو للإعلان عن هاتف Poco F5، ولقد أكدت الصور الحية المسربة على تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

ينطلق Poco F5 بمواصفات تحاكي Redmi Note 12 Turbo، حيث ينطلق Poco F5 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت.

ولقد كشفت الصور الحية التي نشرت عبر “Himanshu” على منصة تويتر على اثنان من ألوان هاتف Poco F5 وهما الأبيض والأسود.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف Poco F5 يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يأتي بثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة.

أيضاً يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen2، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يتميز POCO F5 بنظام تشغيل Android 13، وواجهة MIUI 14، أيضاً يتميز الهاتف بقدرة بطارية 5160 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السليفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

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