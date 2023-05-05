شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT يدعم الآن المساعدة فى البحث عن العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة العقارات الأمريكية (زيلو) Zillow عن إطلاق مكون إضافي لروبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT لمساعدة المستخدمين في البحث عن منزل للشراء أو الإيجار، وقالت (زيلو) في بيان إن المكون الإضافي الجديد سيساعد المستخدمين في التفاعل مع الروبوت الذكي لمعرفة المزيد عن نوع العقارات التي يخططون لشرائها أو استئجارها، بالإضافة إلى تحديد معايير الاختيار الخاصة بهم، مثل: الموقع، والسعر.

ووفقا لما ذكره موقع "aitnews"، أوضحت الشركة أنه باستخدام هذه المدخلات، سينظر (شات جي بي تي) بعدئذ في قاعدة البيانات الخاصة بـ (زيلو)، فيزود المستخدمين بالخيارات المثلى لما يبحثون عنه.

ومع ذلك، قالت الشركة، إنه لا يمكن لهذه الخدمة أن تفعل الأشياء الأخرى نيابة عن المستخدم، مثل: جدولة جولة شخصية، أو التواصل مع وكيل.

وأشارت الشركة في بيان: "سواء كنت تبحث عن عقار تشتريه أو تستأجره أو تتصفح فقط، يمكنك الاستفسار عن قوائم عقارات معينة، أو الاطلاع على أنواع المنازل التي تهتم بها"

و سيكون المكون الإضافي متاحًا مبدئيًا لمجموعة مختارة من مستخدمي روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ، ووعدت بإتاحته لمزيد من المستخدمين في المستقبل.

وقالت الشركة، إن المكون الإضافي لا يزال حاليًا في مرحلة مبكرة من الاختبار، وسيعمل فريقها مع شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI «لصقل التجربة وتحسينها.

وقال رئيس التقنية (ديفيد بيتل): "أصبحت تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي تغير طريقة بحث الناس عن المعلومات. نحن نتفهم إمكاناتها الهائلة، ونتطلع إلى تطوير المزيد من الابتكارات التقنية باستخدام تقنية (أوبن أي آي) في المستقبل".

وقالت الشركة: "إن المكون الإضافي Zillow ChatGPT الجديد هو أحدث مثال على كيفية استخدامنا للتقنية للمساعدة في الكشف عن المعلومات وتمكين عملائنا، سواء كانوا يشترون منازلهم أو يستأجرونها أو يبيعونها".

وأضافت الشركة أن ردود روبوت الدردشة ستكون محدودة ومتوافقة مع سياسات البيانات الخاصة بـ (زيلو). ومع ذلك، نبهت إلى أنها لا تستطيع التحكم في «كيفية استخدام الآخرين، ومن ذلك: (شات جي بي تي) للبيانات».

يُشار إلى أن شركة (أوبن أي آي) أعلنت في شهر مارس الماضي عن إضافة دعم المكونات الإضافية إلى (شات جي بي تي) ChatGPT، الأمر الذي يُحسّن من قدرات روبوت الدردشة الذائع الصيت على نحو كبير ويمنحه إمكانية الوصول إلى المعلومات المباشرة من الويب أول مرة.