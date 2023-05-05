شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "لينكد إن" يستخدم الذكاء الاصطناعى لمساعدة المستخدمين فى صياغة طلب وظيفة مثالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر "لينكد إن" ميزة جديدة تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لمساعدة مستخدميها في صياغة طلب وظيفة مثالي، للباحثين عن عمل، كذلك توفير المقترحات اللازمة لكتابة الطلب لإرسالها إلى مديري التوظيف، من أجل تعزيز فرصهم في الحصول على وظيفة، وفقا لوكالة IANS.

كذلك تساعد الميزة الجديدة الباحثين من إنشاء رسائل تشبه رسائل الغلاف تكون قصيرة ومحددة، ويمكن إرسالها إلى المجندين.

الميزة وفقًا للتقرير، متاحة بالفعل لمشتركي LinkedIn Premium.

نقلت أورا ليفيت، كبير المديرين، رئيس Core Growth + Premium في لينكد إن بمنشور، "باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مع معلومات من ملفك الشخصي، وملف تعريف مدير التوظيف والوصف الوظيفي، والشركة محل الاهتمام، نقوم بإنشاء ملف شخصي للغاية مسودة رسالة لبدء محادثة. "

وأضافت أنه على الرغم من أن "لينكد إن"، ستساعد في المسودة الأولى، إلا أنه من المهم للمستخدمين تخصيص تطبيقاتهم.

ومن ثم، يجب على الباحثين عن عمل قضاء بعض الوقت لمراجعة المسودة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتعديلها، وتخصيصها لتناسب أصواتهم، ثم إرسالها إلى الأمام.

وفقًا للشركة فإن الميزة التي تم تقديمها حديثًا هي تطوير إضافي لأداة الكتابة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمصممة لملفات LinkedIn الشخصية.

تقوم هذه الأداة بتسخير المحتوى الموجود بالفعل في ملف تعريف المستخدم لإنشاء أقسام جذابة وعناوين رئيسية.





نمو الذكاء الاصطناعي

نما الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة في الشهرين الماضيين.

بدأت العديد من الشركات في تكييف الذكاء الاصطناعي في عملياتها، وهناك شركات أخرى على وشك تضمين الذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية.

وصل الاهتمام بالذكاء الاصطناعي إلى ذروته مع تقديم برنامج ChatGPT الخاص بـ OpenAI ، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي أصبح شائعًا بسبب استجاباته الشبيهة بالإنسان والقدرة على أداء جميع أنواع المهام. سواء أكان الأمر يتعلق بكتابة المقالات، أو تأليف الشعر والموسيقى، أو اقتراح أفكار للمحتوى، سرعان ما أصبح ChatGPT الحل الوحيد لاحتياجات محتوى الأشخاص.

بعد شعبية شات جي بي تي، قامت مايكروسوفت وجوجل أيضًا بطرح روبوتات المحادثة الخاصة بهما، بينج وبارد على التوالي.