شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تطرح برنامج تسييل الأموال للمبدعين المؤهلين فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت TikTok اليوم أن برنامج تسييل المحتوى المنقح متاح الآن لجميع المبدعين المؤهلين وتم تصميم الإصدار التجريبي من برنامج الإبداع في فبراير كبرنامج مدعو فقط، وهو مصمم لدفع المزيد و"إطلاق المزيد من الفرص الواقعية المثيرة".

وبدءًا من اليوم، سيكون مفتوحًا لمنشئي المحتوى الأمريكيين الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكبر والذين لديهم ما لا يقل عن 10000 متابع و 100000 مشاهدة فيديو في آخر 30 يومًا، وفقا لتقرير engadget.

ويقول TikTok إن أي شخص يدخل برنامج Creativity Program Beta لا يمكنه العودة إلى Creator Fund ، وهو نظام تسييل الدخل السابق الذي تم إطلاقه في عام 2020 مع التزام مبدئي قدره 200 مليون دولار (ووعد لاحق بزيادته إلى مليار دولار على مدى ثلاث سنوات).

ومع ذلك، ادعى بعض المؤثرين أن Creator Fund دفع بضعة دولارات فقط لمقاطع الفيديو التي تحصد ملايين المشاهدات، ولم تحدد TikTok المبلغ الذي يدفعه النظام الجديد لكنها تقول إنها تستند إلى التعليقات الواردة من Creator Fund وهي مصممة "لتوليد إمكانات أعلى للإيرادات".

وبصرف النظر عن المتابعين ومتطلبات عدد المشاهدات الحديثة، يقول برنامج Creativity Program Beta أيضًا على المشاركين "إنشاء ونشر محتوى أصلي عالي الجودة لمدة تزيد عن دقيقة واحدة، بالإضافة إلى ذلك تقول الشركة إن منشئي المحتوى المؤهلين يمكنهم تتبع أهلية الفيديو في لوحة معلومات محدثة، حيث يمكنهم أيضًا الاطلاع على أرباحهم المقدرة ومقاييس الأداء.