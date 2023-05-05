شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة مراقبة المنافسة البريطانية تفتح مراجعة لنماذج الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن مراجعة أولية للأثر استجابةً للنمو المستمر والمخاوف المتعلقة بنماذج تعلم اللغة والذكاء الاصطناعى.

وبحسب ما ورد سيبحث التحقيق في كيفية تأثير إنشاء تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوزيعها على خمسة مجالات واسعة النطاق: الشفافية الملائمة وقابلية التفسير، المساءلة والحوكمة، السلامة والأمن والمتانة، الإنصاف، والمنافسة والتعويض، وفقا لتقرير engadget.

وبشكل عام، تهدف المراجعة إلى معرفة كيف يمكن أن تكون نماذج مؤسسة الذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن تؤثر، على كل من المنافسة وحماية المستهلك.

وتشمل الهيئات التنظيمية المكلفة بإيجاد الإجابات هيئة المنافسة والأسواق (CMA)، التي تساعد الأفراد والشركات في الأسواق التنافسية بينما تعمل ضد الممارسات غير الأخلاقية.

وقالت سارة كاردل، الرئيسة التنفيذية لهيئة أسواق المال في بيان: "من المهم أن تكون الفوائد المحتملة لهذه التكنولوجيا التحويلية في متناول الشركات والمستهلكين في المملكة المتحدة بسهولة بينما يظل الناس محميين من قضايا مثل المعلومات الخاطئة أو المضللة"، "هدفنا هو مساعدة هذه التكنولوجيا الجديدة سريعة التوسع في التطور بطرق تضمن أسواقًا مفتوحة وتنافسية وحماية فعالة للمستهلك

وأدت التطورات الجديدة من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل OpenAI وMicrosoft وGoogle إلى زيادة شعبية أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية ونماذج اللغة التعليمية مثل ChatGPT وGoogle Bard وBing Chat، بينما تتسابق الشركات لتضمين أدوات إنشاء الذكاء الاصطناعي والميزات الأخرى المستندة إلى النموذج، يمكن للتقييمات تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء عمليات فحص أم لا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أخبار الشهر الماضي بأن المملكة المتحدة تنفق 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 125.7 مليون دولار) لإطلاق نموذج فريق العمل التأسيسي، ويهدف رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزيرة التكنولوجيا ميشيل دونيلان إلى إنشاء تقنية ذكاء اصطناعي "سيادية" لمساعدة الاقتصاد دون الوقوع في المشاكل الأخلاقية واللوجستية التي نشأت مع البرامج الأخرى

وتوجد لوائح ومخاوف مماثلة في الولايات المتحدة، حيث أعلنت إدارة بايدن أيضًا عن جهود كاسحة لتقييم وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وستخصص الولايات المتحدة 140 مليون دولار لسبعة مراكز بحث وتطوير جديدة داخل المؤسسة الوطنية للعلوم، وحصلت على التزامات من مطوري الذكاء الاصطناعي الرئيسيين لتقييم أنظمتهم علنًا في DEFCON 31 وكلفت مكتب الإدارة والميزانية بوضع سياسات الذكاء الاصطناعي للموظفين الفيدراليين. يأتي بيان الإدارة قبل اجتماع نائب الرئيس هاريس مع الرؤساء التنفيذيين لشركة Microsoft و OpenAI و Alphabet و Anthropic.