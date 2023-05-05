شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: FBI يحذر الهاكرز من زرع رموز QR وهمية في المطاعم تسرق البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت رموز الاستجابة السريعة (أكواد QR) هي الخيار الافتراضي الجديد للوصول إلى قوائم المطاعم عبر الولايات المتحدة بعد كوفيد، لكن المحتالين ينتهزون الفرصة لصالحهم، حيث حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أن الهاكرز يصنعون أكواد QR وهمية ويزرعونها في المطاعم ومحلات البيع بالتجزئة وحتى عدادات مواقف السيارات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بدلاً من نقلك إلى قائمة عبر الإنترنت أو تسجيل الخروج، تقوم الروابط فورًا بتنزيل البرامج الضارة على جهازك، وسرقة موقعك ومعلوماتك الشخصية.

وحث مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المستهلكين على البحث عن الأخطاء المطبعية أو الأحرف في غير محلها في عناوين URL التي يتم الوصول إليها من خلال رموز الاستجابة السريعة وطلب قائمة مادية من المطاعم، فإن QR، التي تعني "الاستجابة السريعة"، هي أكواد يمكن قراءتها آليًا تتكون من مربعات سوداء وبيضاء تخزن عناوين URL وخيارات الدفع والخدمات الأخرى عبر الإنترنت التي يمكن الوصول إليها بواسطة كاميرا الهاتف الذكي.

أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جرس الإنذار لأول مرة على عمليات الاحتيال QR في يناير 2022 ، ولكن المزيد من التقارير تتدفق عن الأشخاص الذين تم خداعهم بواسطة الرموز الشريطية المزيفة.

وأخبرت كاري كيرسكي، رئيسة مجموعة Kerskie Group في نابولي بولاية فلوريدا،أن هناك عملية احتيال رئيسية أخرى في QR تتعلق بعدادات وقوف السيارات.

يتم وضع رموز QR الاحتيالية على ظهر العدادات، مما يدفع الناس إلى افتراض أن هذه هي الطريقة التي يدفعون بها مقابل ركن السيارة، ويعلم المجرمون أن كل شخص في موقف السيارات هذا سيضغط على رمز الاستجابة السريعة هذا أو يلتقط صورة له وقد يصنعون موقعًا مشابهًا جدًا لموقع وقوف السيارات الشرعي .. لكنه ليس كذلك".

ويُظهر تقرير صادر عن Marcum، وهي خدمة محاسبية واستشارية مقرها نيويورك، أن عمليات الاحتيال باستخدام رمز الاستجابة السريعة تعد من بين أكبر خمسة تهديدات للأمن السيبراني لوحظت في أبريل.

تسلط المجموعة الضوء على أن المحتالين يستخدمون رموز مزيفة لتنفيذ عمليات التصيد الاحتيالي في رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الوسائط الاجتماعية، وقد يقترب منك المحتالون أيضًا من خلال سوق عبر الإنترنت يزعمون أنهم يحاولون شراء السلع التي تبيعها ويطلبون منك مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.

وتجنب إجراء مدفوعات من موقع ويب يتم الوصول إليه عبر رمز الاستجابة السريعة، كما أنه لإجراء الدفع، ادخل موقعًا إلكترونيًا معترفًا به وجديرًا بالثقة يدويًا.