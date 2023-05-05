تكنولوجيا: يمكن الآن تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك باستخدام مفتاح مرور دون الحاجة إلى كلمة مرور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل اليوم عن “بداية نهاية كلمة المرور”. وهذا لأنها، ولأول مرة، بدأت في طرح مفاتيح المرور، والتي معروف بأنها الطريقة الأسهل والأكثر أمانًا لتسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع الإلكترونية وخطوة رئيسية نحو مستقبل بدون كلمة مرور.

تتيح لك مفاتيح المرور تسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب بنفس الطريقة التي تفتح بها قفل هاتفك: باستخدام بصمة الإصبع أو مسح الوجه أو رمز PIN لقفل الشاشة. وبالتالي، فإن مفاتيح المرور تقاوم الهجمات عبر الإنترنت مثل التصيد الاحتيالي، مما يجعلها أكثر أمانًا من أشياء مثل رموز الرسائل النصية القصيرة التي تستخدم لمرة واحدة.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تستخدم مفاتيح المرور، فإن رقم التعريف الشخصي لإلغاء تأمين الشاشة هو الرابط الضعيف.

واعتبارًا من اليوم، سيكون تسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور خيارًا لمستخدمي حساب جوجل. وقامت خدمات مثل Docusign و Kayak و PayPal و Shopify و Yahoo بالفعل بنشر مستوى معين من الدعم لمفاتيح المرور أيضًا.

إذا كنت تريد تجربة مفاتيح المرور لحساب جوجل الخاص بك، فاضغط على هذا الرابط. ولا تنس تعيين رقم تعريف شخصي قوي متعدد الأرقام على هاتفك.

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