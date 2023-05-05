تكنولوجيا: جوجل تحمي مستخدمي Pixel من التلوث الضوضائي من خلال التنبيهات الصوتية العالية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تلعب تحديثات البرامج دورًا حيويًا في عالم التكنولوجيا، حيث توفر ميزات جديدة وأكثر أمان. ومع ذلك، فإن أي أخطاء في هذه التحديثات يمكن أن تؤدي إلى مشاكل كبيرة.

للتخفيف من ذلك، تختبر شركات التكنولوجيا الميزات الجديدة قبل إطلاقها، فمن الممكن الكشف عن الميزات القادمة والتعرف عليها قبل ان تصل للعامة. ومن الأمثلة الحديثة على هواتف جوجل و Pixel. فقد كشف أحدث إصدار (T.23) من Android System Intelligence أن جوجل تطور تنبيهات صوتية عالية لهواتف Pixel 7 كجزء من ميزة At a Glance.

إذ يمكن أن يؤدي التعرض المنتظم للضوضاء إلى الإضرار بالسمع بشكل خطير بمرور الوقت. ولمكافحة ذلك، تعمل جوجل على تطوير تنبيهات صوتية عالية لهواتف Pixel.

من المحتمل أن تكون هذه الميزة الجديدة في قسم “At a Glance” على شاشة القفل وأعلى Pixel Launcher. والهدف الرئيسي هو تنبيه المستخدمين إلى الأصوات العالية التي يحتمل أن تكون خطرة من حولهم وحثهم على الابتعاد أو تقليل مستوى الصوت إن أمكن.

يعتبر التعرض للأصوات العالية لفترة طويلة يمكن أن يتسبب في تلف السمع، بما في ذلك فقدان السمع المؤقت أو الدائم وطنين الأذن (رنين الأذنين) وفرط الحساسية للصوت. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الشعور بعدم الراحة الجسدية مثل الصداع والدوخة.

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