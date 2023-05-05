تكنولوجيا: الكشف عن شاشة Acer Predator X27U بتنقية OLED ودقة 2K ومعدل تحديث 240 هرتز في الصين مقابل 6499 يوان (940 دولار)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصلت شاشة Acer Predator X27U التي تم عرضها سابقًا خلال مؤتمر CES 2023 إلى المتاجر في الصين. تحتوي Predator X27U على تقنية OLED مع دقة 2K ومعدل تحديث 240 هرتز مع حجم 27 بوصة.

تتناسب شاشة Acer Predator X27U بشكل جيد مع بعض الشاشات الحالية للعلامات التجارية مثل LG ولكن بسعر معقول. في الواقع، في الوقت الحالي هناك العديد من شاشات OLED ذات دقة 2K ومعدل تحديث 240 هرتز بأسعار متفاوتة. تم إطلاق شاشة LG مقاس 27 بوصة بنفس الدقة ومعدل التحديث بسعر يزيد عن شاشة Acer X27U بحوالي الضعف.

تتميز شاشة Acer Predator X27U بتقنية WQHD OLED مع حجم 27 بوصة ووقت استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية ومعدل تحديث للعرض يبلغ 240 هرتز. ويعتبر معدل التحديث العالي ووقت الاستجابة السريع للشاشة مناسب لجعلها شاشة يمكن استخدامها مع تطبيقات الألعاب.

زمن حيث وضوح اللون، تأتي X27U بتغطية التدرج اللوني بنسبة 99٪ DCI-P3. وتتضمن خيارات الاتصال للشاشة HDMI 2.0 و DP 1.4 و USB-C. يتم استيعاب الصوت في الشاشة عبر مكبرات الصوت المزدوجة المدمجة بقدرة 5 واط.

تأتي شاشة Acer Predator X27U متاحة للطلب المسبق من JD.com في الصين بسعر 6499 يوان (~ 940 دولارًا أمريكيًا). لا توجد مؤشرات في هذا الوقت على التوافر العالمي للشاشة. ومع ذلك فمن المتوقع أن تقوم شركة Acer بإصدارها إلى الأسواق الخارجية لاحقًا.

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