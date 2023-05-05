تكنولوجيا: سيارة Mustang Mach-E المتطورة من فورد تقدم نطاقًا أكبر بسعر أقل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعيد فورد فتح طلبات شراء سيارة Mustang Mach-E في أمريكا الشمالية في 3 مايو بعد الانتهاء من ترقيات المصنع في المكسيك لدعم منحدر إنتاج في النصف الثاني من عام 2023.

ستوفر السيارة الكهربائية تحسينات في الميزات مثل زيادة النطاق لنماذج البطاريات ذات النطاق القياسي والمزيد من الطاقة وأوقات الشحن الأقصر، وتجربة BlueCruise المجانية لمدة 90 يومًا. علاوةً على ذلك، فإن Mustang Mach-E تعود أيضًا بأسعار أقل.

بدءًا من مكاسب النطاق، تقدم طرازات النطاق القياسي 2023 Mustang Mach-E الآن 250 ميلاً تقديريًا لوكالة حماية البيئة (EPA) للدفع الخلفي و 226 ميلًا لمتغيرات eAWD. وذلك لأن جميع إصدارات النطاق القياسي سيتم تشغيلها الآن بواسطة بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP).

ينتج عن تغيير البطارية أيضًا أن تكوين eAWD يكتسب 45 حصانًا إضافيًا من الحد الأقصى للإنتاج بإجمالي 311 حصانًا (232 كيلووات). وينتج عن هذا قطع وقت من 0-60 ميل في الساعة إلى 5.1 ثانية بالنسبة لـ Mach-E Standard Range eAWD.

وبغض النظر عن النطاق والقوة المتزايدين، أصبح بإمكان موديلات Mustang Mach-E ذات النطاق القياسي الآن الشحن بنسبة 100 في المائة أكثر بشكل متكرر عبر الشحن المنزلي بالتيار المتردد. وعندما تكون على الطريق، ينخفض وقت الشحن السريع للتيار المستمر من 10 في المائة إلى 80 في المائة من سعة البطارية بمقدار 5 دقائق مقارنة بنماذج النطاق القياسي السابقة إلى 33 دقيقة.

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