شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف رسميًا عن وجود Pixel Fold.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جوجل وجود Pixel Fold بعد أشهر من الشائعات والتسريبات، وأظهر الطي بصفة رسمية لأول مرة في مقطع فيديو تم نشره على Twitter وYouTube، وكان من المتوقع أن تكشف الشركة عن Pixel Fold في مؤتمر Google I / O الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، كما كان الحال غالبًا على مدار السنوات القليلة الماضية قدمت Google نظرة خاطفة مبكرة على جهاز قادم قبل حدث إطلاق أكثر روعة، وفقا لتقرير engadget.

كما تم الكشف في العديد من التسريبات، فإن أول هاتف قابل للطي من Google يحتوي على مفصل رأسي يفتح ليكشف عن شاشة تشبه الجهاز اللوحي، بطريقة مشابهة لأجهزة Samsung Galaxy Fold. عندما يتم إغلاق Pixel Fold ، يمكنك استخدام شاشة لمس أصغر موجودة على جانب واحد من الخارج وهناك مجموعة كاميرات في الخلف.

وأشارت التقارير إلى أن Pixel Fold سيبدأ من 1700 دولار أمريكي وقد يكون متاحًا في أقرب وقت في الشهر المقبل ومن خلال صفحة جوجل يُقال إنه يعمل على مجموعة شرائح Tensor G2 من Google نفس الشريحة الموجودة في أجهزة Pixel 7، كما يقال إن الشاشة الخارجية مقاس 5.8 بوصة والشاشة الداخلية 7.6 بوصة، وبالنسبة لعمر البطارية تشير الشائعات إلى أن Pixel Fold سيعمل لمدة تصل إلى 24 ساعة بناءً على الاستخدام المنتظم وما يصل إلى 72 ساعة مع تمكين وضع Extreme Battery Saver.

بينما لم يتم تأكيد الأسعار والمواصفات بعد ، فسوف نحصل على التفاصيل الكاملة في 10 مايو عندما ينطلق مؤتمر I / O، ونأمل أن تكون Google قد تعلمت من خطوات سامسونج المبكرة القابلة للطي للتأكد من أن مفصلة Pixel Fold متينة بدرجة كافية.