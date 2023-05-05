شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه وضع Hibernation فى تطبيق Google TV؟ وماهو مميزاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل مؤخرًا في طرح تحديث جديد لمنصة Google TV، حيث يجلب التحديث العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك "إسبات التطبيقات"، أو وضع Hibernation الجديد إلى جانب تحسينات في الأداء، حيث تم تصميم ميزة إسبات التطبيق لتحرير مساحة التخزين على أجهزة Google TV والمساعدة في تحسين الأداء العام للنظام.

وضع Hibernation في تطبيق Google TV: ما هذه الميزة

كما هو مذكور أعلاه ، تم تصميم ميزة إسبات التطبيق لتحرير مساحة التخزين والحفاظ على الأداء الأمثل للأجهزة القائمة على Google TV، وتتخلص الميزة ببساطة من التطبيقات غير المستخدمة لتحرير بعض مساحة التخزين، حيث تعمل الميزة على إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة لمدة 30 يومًا أو أكثر وتزيل أيضًا معظم البيانات المخزنة على الجهاز.

ولكنه يحتفظ بالبيانات الأساسية بحيث يمكن للمستخدمين ببساطة تنزيل التطبيق مرة أخرى من متجر Google Play والبدء في استخدام التطبيق من حيث غادروا.





كيف يتم تحرير مساحة التخزين؟يعد تحرير مساحة التخزين هو الأجندة الرئيسية لهذه الميزة. بمجرد إلغاء تحميل التطبيقات من الجهاز، فإنه يزيل البيانات وينتهي به الأمر إلى تحرير مساحة التخزين التي يستهلكها، ضع في اعتبارك أن البيانات الأساسية لا تزال مخزنة على الجهاز، في حالة رغبة المستخدمين في إعادة استخدام التطبيق عن طريق تنزيله من متجر التطبيقات مرة أخرى.





يحل مشكلة كبيرة في Google TVتعد معظم أجهزة التلفزيون أو الأجهزة التي تأتي مع Google TV خيارات ميسورة التكلفة وتوفر أجهزة التلفزيون هذه ميزات داخلية متوسطة في أفضل حالاتها، ما يحدث هو أن أجهزة التلفزيون هذه تبدأ في المعاناة من حيث الأداء والتخزين بعد عامين من الاستخدام أو بعد تثبيت العديد من التطبيقات والخدمات. ستضمن ميزة إسبات التطبيق إزالة التطبيقات غير المستخدمة من الجهاز، كما أن المساحة التي تستهلكها متاحة للتطبيقات والخدمات الأخرى، سيضمن هذا أيضًا الأداء الأكثر سلاسة لأجهزة Google TV.