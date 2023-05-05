شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعادة توجيه الصور مع التسميات التوضيحية على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ واتس آب على Android و iOS في تلقي تحديث جديد يوفر ميزتين جديدتين - القدرة على إعادة توجيه الصور مع التسميات التوضيحية والتحسينات على استطلاعات الرأي، حيث أن التحديث متاح الآن للمستخدمين للتنزيل عبر Google Play Store و Apple App Store على التوالي، ومع ذلك، لاحظ أن طرحه تدريجيًا وقد يستغرق بعض الوقت للوصول إلى جميع المستخدمين.

خطوات إعادة توجيه الصور مع التسمية التوضيحية

1. افتح تطبيق واتس آب المحدث على هاتفك الذكي

2. الآن ، افتح نافذة دردشة فردية أو دردشة جماعية حيث تلقيت صورة مع شرح

3. اضغط عليها لفترة طويلة لتحديد الصورة واضغط على زر الأمام في الأعلى

4. في الصفحة التالية ، سترى قائمة جهات الاتصال لتحديد الصورة ومشاركتها. في الجزء السفلي ، سترى قسمًا جديدًا مع الصورة والتسمية التوضيحية.

5. اضغط على زر إرسال لمشاركة الصورة مع التسمية التوضيحية. في حالة عدم رغبتك في مشاركة التسمية التوضيحية ، انقر على الزر "x" أعلى الجانب الأيمن من التسمية التوضيحية.

6. هذا ليس هو. تتيح الميزة أيضًا للمستخدمين إضافة التسمية التوضيحية الخاصة بهم من خلال النقر على أيقونة "x".