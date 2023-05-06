شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تعيد فتح طلبات الطراز 3 بعيدة المدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت تسلا فتح الطلبات للطراز طويل المدى 3 في الولايات المتحدة بعد تعليقها في أغسطس الماضى، وفى ذلك الوقت قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إن قائمة الانتظار للسيارة الكهربائية طويلة جدًا وإن تسلا ستعيد فتح الطلبات بعد زيادة الإنتاج ، وفقا لتقرير engadget.

كما فعلت مع سياراتها الكهربائية الأخرى هذا العام ، خفضت تسلا سعر الطراز طويل المدى 3، ويبدأ من 47،240 دولارًا ، كما تلاحظ رويترز كانت الشركة تبيع السيارة بمبلغ 57990 دولارًا قبل أن توقف الطلبات في الولايات المتحدة وكندا، والسيارة مؤهلة للحصول على دعم حكومي بقيمة 3750 دولارًا أيضًا.

ويعرض مُكوِّن Tesla نافذة تسليم تقديرية لشهر يونيو للطراز بعيد المدى 3 في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، لم تقم الشركة بعد بإعادة تمكين الطلبات شمال الحدود، ويقول الإصدار الكندي من المُكوِّن فقط أن الطراز 3 بعيد المدى سيكون متاحًا مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

شيء واحد مهم يجب ملاحظته هو أن الطراز 3 بعيد المدى مدرج على أنه يحتوي على مدى "325+" ميل وهذا انخفاض من 358 ميلًا ، وقال تسلا سابقًا إن المركبة الكهربائية ستكون قادرة على السفر بمهمة واحدة في نوفمبر ، تم الإبلاغ عن أن Tesla كانت تعيد تصميم الطراز 3 لخفض التكاليف ، وربما تضمن التجديد تغييرات في مجموعة نقل الحركة وليس لدى Tesla قسم اتصالات يمكن الوصول إليه للتعليق.