شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الخبراء الروس يطورون درونات جديدة لنقل البريد والبضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد طوروا درونات جديدة ستسرع عملية تسليم البريد والبضائع في جميع أنحاء البلاد.

ووفقWا لما ذكره موقع "RT"، قال مدير شركة Rusdronport، نيكولاي رياشين: "تمكن الخبراء الروس من تطوير درون جديد قادر على نقل البريد والبضائع من شركات البريد والشحن وتسليمها للعملاء والزبائن بسرعة كبيرة، هذا النوع من الدرونات سيسرع عملية نقل البريد وسيقلل من تكلفة شحنه".

وأضاف: "الدرون الجديد تبلغ مساحته الإجمالية 3 أمتار مربعة، وله القدرة على حمل 5 كيلوجرامات والتحليق لمدة ساعة متواصة بسرعة 60 كلم/سا، وقطع 15 كلم في كل مهمة، والأهم من ذلك قدرته على العمل بكفاءة في مختلف الظروف الجوية وفي درجات حرارة تتراوح ما بين -20 إلى +45 درجة مئوية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة سيكون بالإمكان التحكم بالدرونات الجديدة من مراكز تحكم أرضية، ويمكن لشخص واحد التحكم بـ 7 درونات في وقت واحد وتحديد مساراتها، كما سترسل هذه الدرونات إحداثياتها باستمرار ليتمكن المشغل ومستقبل الطرد من معرفة موقعها في الوقت الفعلي.